Dít is de Aston Martin DBX!

Wat in 2015 begon met de DBX Concept, een elektrische en hoog op de poten staande coupé, resulteert vandaag in een meer SUV-achtig model dat daadwerkelijk in productie gaat. De eerste SUV van Aston Martin krijgt een dubbel geblazen 4,0-liter V8 onder de kap die afkomstig is van de planken van de AMG. De machine levert 550 pk en 700 Nm en wordt door Aston Martin al toegepast in de Vantage én in de DB11 V8, al levert de achtcilinder in de DBX net meer vermogen. De DBX dendert in 4,5 tellen naar 100 km/h. De topsnelheid van de 2.245 kilo wegende hoogpotige: 291 km/h.

Die krachtcentrale is niet het enige overeenkomst met de traditioneler gelijnde Aston Martin-modellen. Zaken als de verlichting zijn wat vormgeving betreft duidelijk geënt op die van zijn coupé- en cabriobroers en uiteraard krijgt ook de DBX de typische Aston-grille in zijn snuit geschroefd. Leuk detail: de handgrepen zijn verzonken. Andere opvallende zaken: in de bumper krijgt de led-dagrijverlichting een plek op de hoeken en op de kont zien we niet alleen een spoiler bovenaan de achterruit, maar ook aan de onderzijde. Het onderste exemplaar laat zich omschrijven als een ducktail.

Vanbinnen heeft de nadruk bij het ontwerpen op comfort gelegen. Het geheel oogt met zijn diverse vierkante meters leer en alcantara behoorlijk weelderig. Op het dashboard een uitgebreid infotainmentsysteem dat is gekoppeld aan een 10,25-inch display, en achter het stuur houdt zich een 12,3-inch digitaal instrumentarium schuil. Is de DBX ook nog een beetje praktisch? Behoorlijk. Achterin kun je een forse 832 liter kwijt en wie de achterbank plat legt, kan 1.540 liter aan bagage meenemen.

De DBX krijgt in Duitsland een kale vanafprijs van € 193,500. Wat de auto in Nederland gaat kosten, is nog niet bekend. Een gok: méér.