Meerdere varianten Aston Martin DBX op komst

Eind 2019 trok Aston Martin het doek van misschien wel zijn belangrijkste auto ooit, de DBX. Het is de eerste SUV van Aston Martin en gezien het succes dat deze carrosserievorm andere sportieve merken heeft gebracht, is het een zeer begrijpelijke stap. Het kan voor Aston Martin, dat flink worstelt met tegenvallende resultaten, zelfs wel eens de redding worden. De eerste tekenen zijn in elk geval gunstig. Bestuursvoorzitter Lawrence Stroll spreekt volgens diverse media over een hoopvolle ontvangst bij het grote publiek. Volgens de Canadees loop het aardig storm qua orders.

Het is volgens Stroll dan ook het plan om het DBX-verhaal uit te breiden. "Vanwege het aantal eerste orders hebben we besloten om vanaf 2021 meerdere varianten (van de DBX, red.) te onthullen", zo tekent Autocar op. Over de concrete plannen weidt Stroll nog niet uit, maar logischerwijs volgt Aston Martin hierbij het voorbeeld van auto's als de Porsche Cayenne. Reken dus op een versie met een meer coupé-achtige daklijn en één of meerdere extra sportieve versies. Ook is een zevenzits-DBX niet uit te sluiten. Een losstaand kleiner zustermodel gaat misschien nog een stap te ver, maar wie weet.