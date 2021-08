Aston Martin DBX Hybrid gespot

Een plug-inhybride zelfs, of PHEV, als we de geruchten op de achtergrond mogen geloven. Volgens Autocar heeft Aston Martin namelijk al bevestigd dat zo’n stekkerversie er komt, gebaseerd op de 4,0-liter grote biturbo AMG-V8 die nu ook al in de DBX te vinden is. Dat is ook logisch, want Mercedes-AMG werkt zelf ook aan een plug-inhybride op basis van deze motor. In de AMG GT 4-door komt die aandrijflijn straks tot een systeemvermogen van maar liefst 815 pk, al is het zeker denkbaar dat Aston Martin voor een anders afgesteld geheel gaat. Ook een afgezwakte versie, gebaseerd op een V6, bijvoorbeeld zoals in de Mercedes-Benz S580e, lijkt een logische stap.

In alle gevallen zou een plug-inhybride natuurlijk goed nieuws zijn voor Nederlandse kopers. Een merk als Land Rover bewijst met de 400e-versie van de Range Rover dat mensen ook in dit deel van de markt liever niet teveel BPM betalen en dit is dé manier om dat terug te dringen. Het vreemde is alleen wel dat op de witte DBX geen spoor van een laadopening te vinden is. Gezien de Mercedes-techniek hadden we die extra klep linksachter verwacht, maar nergens op de koets is zo’n laadmogelijkheid te vinden. Hoe de hybride DBX precies op gaat drogen is dus nog even afwachten, maar dát hij er komt lijkt wel zeker.