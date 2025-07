Verlies voor Ford door ‘Special Items’

Meerdere autobouwers rapporteren momenteel dalende winsten ondanks stijgende verkopen. Bij Ford is het niet anders, en komt het resultaat over het afgelopen kwartaal zelfs op een verlies uit.

Ford verdeelt zijn producten in de boeken onder in drie categorieën. Het “Model e segment” is de verzamelnaam voor elektrische auto’s, ‘Ford Blue’ de verzamelnaam voor (semi-)traditioneel aangedreven personenauto’s en ‘Ford Pro’ de verantwoordelijke voor de bedrijfsauto’s, waaronder de razendpopulaire F-series-pick-ups en de behoorlijk populaire Transit-modellen in Europa.

Ford Blue is verantwoordelijk voor de overgrote meerderheid van de verkochte auto’s, maar zag in het afgelopen kwartaal wel een kleine verkoopdaling van 6 procent. Dat wordt gecompenseerd door verkoopstijgingen in de andere twee divisies, zij het nipt. In totaal verkocht Ford 4 procent meer voertuigen dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Het belangrijkste cijfer is echter die van de winst, want die staat tussen haakjes. Wie weleens zo’n financieel verslag heeft bestudeerd, weet dat het dan om verlies gaat. Ford noteert een verlies van 36 miljoen dollar, zo’n 31,5 miljoen euro, maar wijdt dat wel vooral aan zogeheten ‘special items’. Eenmalige gebeurtenissen dus, zoals investeringen in fabrieken, herstructurering en andere grote, vaak onverwachte uitgaven.

Ook heeft Ford als Amerikaans én Europees bedrijf veel last van de handelstarieven over en weer. Het verlies heeft ook negatieve gevolgen voor de voorspelling voor het gehele jaar. Eerder dacht Ford nog 7 tot 8,5 miljard winst te maken (EBIT), nu is dat bijgesteld naar 6,5 tot 7,5. In mei nam Ford al afstand van de eerdere voorspelling, vanwege onzekerheden door de dreigende maar nog niet definitieve importheffingen.