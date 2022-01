Leveringen Volkswagen Group 4,5 procent in de min

Van de bijna 8,8 miljoen personenauto's en bedrijfswagens die de Volkswagen Group in 2021 afleverden, waren er 5.328.100 een personenauto van Volkswagen. Daarmee heeft automerk Volkswagen veruit het grootste aandeel in de leveringen, maar het merk heeft zijn aantallen wel met 8,1 procent zien afnemen. Volkswagen Bedrijfswagens leverde op zijn beurt nog 359.500 nieuwe bestellers af, maar ook dat waren er minder dan in 2020 (-3,2 procent).

Volkswagen is binnen de autogroep niet de enige fabrikant die in 2021 minder auto's afleverde dan een jaar eerder. Skoda schopte het in 2021 namelijk tot 878.200 leveringen, 12,6 procent minder dan in 2020. Audi leverde in 2021 slechts marginaal minder auto's af en eindigde met 1.680.500 leveringen 0,7 procent lager dan in 2020.

Maar er is ook goed nieuws voor de Volkswagen Group. Zo schreven we eerder al over de verkooprecords van Bentley, Porsche en Lamborghini, maar ook Seat deed het in 2021 beter dan in 2020. De Spaanse afdeling van het concern leverde met 470.600 stuks ruim 10 procent meer auto's af dan een jaar eerder.

Elektrisch

Volkswagen Group meldt verder trots dat het vorig jaar maar liefst bijna twee keer zoveel elektrische auto's afleverde dan in 2020. In totaal gaat het om 452.900 auto's, ruim 95 procent meer dan in 2020. In Europa werd op EV-vlak de kleinste winst behaald, maar met 310.400 stuks viel er alsnog een groeipercentage van bijna 62 procent waar te nemen. Europa is wel veruit de grootste EV-markt voor de Volkswagen Group. China volgt met 92.700 elektrische auto's van het concern (+200,2 procent). Ook in de EV-leveringen heeft het merk Volkswagen het grootste aandeel. Van de ruim 450.000 EV's die in 2021 werden geleverd, hadden er 263.200 een VW-badge op hun neus (+96 procent). Audi was goed voor bijna 82.000 EV's (+58 procent) en Skoda en Seat schopten het achtereenvolgens tot 49.100 (+223 procent) en 13.000 (+78) stuks.

De Volkswagen ID4 mag zich de EV-koning binnen de Volkswagen Group noemen. Er werden 119.600 exemplaren geleverd. De ID4 wordt gevolgd door de ID3 (75.500 stuks) en de Audi E-tron en E-tron Sportback (49.200). De Enyaq iV van Skoda volgt op plek vier met 44.700 leveringen en op plek vijf vinden we de Volkswagen e-Up waarvan nog 41.400 exemplaren werden geleverd. Porsche verkocht van de Taycan slechts 100 stuks minder dan Volkswagen van de e-Up.