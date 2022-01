In 2021 leverde Porsche 301.915 nieuwe auto’s af, meldt de fabrikant zelf. Dat zijn er 11 procent meer dan in 2020 en ook nog eens een recordaantal voor het merk. Niet eerder verkocht Porsche in een jaar zo’n groot aantal nieuwe auto's. Het zal je waarschijnlijk niet verbazen dat de Macan het model is dat het gretigst aftrek vindt. De instap-SUV van Porsche ging in 2021 88.362 keer over de balie. De Macan wordt in de verkoopstatistieken op de voet gevolgd door grote broer Cayenne. Daarvan leverde Porsche 83.071 exemplaren af.

Dat Porsche met de elektrische Taycan regelrecht in de verkooproos heeft geschoten, blijkt uit de verkoopresultaten van de sportieve EV. Van het broertje van de Audi E-tron GT leverde Porsche vorig jaar 41.296 stuks af, meer dan tweemaal zoveel als in 2020. De 911 sluit achter de Taycan aan met 89.464 leveringen. De Panamera-familie was goed voor 30.220 leveringen terwijl de 718 Boxster en 718 Cayman samen 20.502 klanten wisten te vinden.

Met name in de Verenigde Staten deed Porsche goede zaken. Daar wist het merk met 70.025 auto’s meer dan 22 procent meer auto’s af te leveren dan in 2022. China blijft echter voor Porsche de grootste afzetmarkt. Daar wist het merk maar liefst 95.671 auto’s (+8 procent) te verkopen, grofweg een derde van zijn volledige jaarafzet. In Europa werden in totaal 86.610 nieuwe Porsches verkocht, 7 procent meer dan in 2020.