Verkoopcijfers maart kelderen door corona

Het mag dan triviaal zijn ten opzichte van veel andere gevolgen van corona, ook de autoverkopen zijn besmet met het virus. In de Nederlandse dealershowrooms is het inmiddels stiller dan in een Benedictijnenklooster.

Vooropgesteld: wat wij in deze rubriek en 'in de volksmond' verkoopcijfers noemen, zijn in werkelijkheid kentekenregistraties. Met andere woorden, daar zit ten opzichte van het werkelijke aanschafmoment een zekere vertraging - doorgaans enkele weken - in. Daarom konden we twee weken geleden in de statistieken nog weinig merken van de coronacrisis, maar inmiddels heeft het virus in alle hevigheid toegeslagen. Gedurende de gisteren afgesloten maand werden in ons land 29.496 nieuwe auto's op kenteken gezet en dat is 23,4 procent minder dan dezelfde maand vorig jaar.

Volgens branche-organisatie Bovag komt de afname nu nog voornamelijk doordat de traditionele piek dealerregistraties aan het einde van het kwartaal is uitgebleven en zal het directe effect van corona op het consumentengedrag pas in de maanden die volgen echt duidelijk worden.

Kijken we naar de registraties over heel 2020 tot nu toe, de eerste drie maanden dus, dan zien we een min van 10,6 procent ten opzichte van het eerste kwartaal 2019. Over dat eerste kwartaal bezien is Volkswagen merk nummer 1 in ons land en de Polo het best verkochte model. Voor de maandcijfers, zie hieronder.

De top 10 elektrische auto's voegen we later vandaag aan dit artikel toe.

Modellen top-tien maart

2020 2019 1 TESLA MODEL 3 1.339 2.183 2 KIA NIRO 925 843 3 RENAULT CLIO 695 746 4 VW POLO 677 799 5 TOYOTA AYGO 671 818 6 FORD FIESTA 656 625 7 PEUGEOT 108 642 766 8 VW GOLF 635 639 9 FORD FOCUS 624 1.186 10 TOYOTA YARIS 600 551

Merken top-tien maart