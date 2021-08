Verkoop tweedehands auto's neemt toe

De verkoop van nieuwe personenauto's nam in juli af, maar gelijktijdig kochten we in Nederland afgelopen maand wel meer tweedehands auto's. Sterker nog, juli is de maand waarin dit jaar de meeste occasions zijn verkocht.

Afgelopen maand zijn 125.662 gebruikte personenauto's verkocht, het hoogste aantal van dit jaar. Dat blijkt uit cijfers die Bovag en RDC vandaag vrijgeven. Het brengt het totaal aantal verhandelde personenauto's in de eerste zeven maanden van dit jaar op 811.463 stuks. Dat is 7,6 procent meer dan in diezelfde periode vorig jaar. Hoewel juli dit jaar een recordmaand is, blijft de julimaand van dit jaar een kleine 700 stuks achter bij dezelfde maand in 2020.

De grote stijging in de occasionverkoop die sinds vorig jaar waarneembaar is, houdt nog altijd verband met de de pandemie. De behoefte aan individueel vervoer is groot en dus laat de Nederlandse forens het openbaar vervoer achter voor een eigen auto. Aan de andere kant van het spectrum is de verkoop van nieuwe personenauto's afgelopen maand juist afgenomen. De verkoopt van nieuwe personenauto's is in meerdere mate afhankelijk van zakelijke klanten, zo redeneert Bovag. De markt voor nieuwe auto's heeft last van weinig vertrouwen in de economie en vertraagde leveringen door coronamaatregelen, maar vooral van het wereldwijde tekort aan computerchips.

We kopen onze occasions steeds liever bij autobedrijven dan bij andere consumenten. De verkoop van tweedehands auto's tussen consumenten nam in de eerste zeven maanden van dit jaar af tot 409.148 exemplaren. In 2019 werden in diezelfde periode 403.016 gebruikte auto's verkocht.