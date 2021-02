Verkoop elektrische auto's in EU ruim verdubbeld

ACEA heeft de Europese verkoopstatistieken van het laatste kwartaal van vorig jaar binnen en dat betekent dat de brancheorganisatie ook de cijfers over heel 2020 op een rijtje heeft kunnen zetten. Daar blijkt onder meer uit dat er vorig jaar in de Europese Unie ruim twee keer zoveel EV's zijn verkocht als in 2019. Het totaal aantal verkochte elektrische auto's kwam vorig jaar uit op 538.772 stuks, een toename van 117,3 procent ten opzichte van de 247.854 EV's die in 2019 in de EU aan de man werden gebracht. Ook plug-ins zijn populairder dan ooit. Vorig jaar werden 507.059 plug-in hybrides in de EU verkocht, dik 262 procent meer dan de 139.954 stekkerhybrides die in 2019 een eigenaar vonden.

Ook werden er in 2020 meer conventionele hybrides verkocht dan in 2019. In de Europese Unie vonden vorig jaar 1.182.792 hybrides een eigenaar, bijna 60 procent meer dan de ruim 740.000 stuks die in 2019 werden geregistreerd. Hoewel auto's met een benzinemotor met 4.713.778 vorig jaar verkochte exemplaren in de EU nog altijd de hoofdmoot (47,5 procent) van de verkopen bepalen, werden er minder van verkocht dan in 2019 (-37,3 procent). Opvallend is de kleinere procentuele daling van dieselauto's. Er vonden vorig jaar 2.778.817 exemplaren een Europese eigenaar, 32,3 procent minder dan de 4.106.951 auto's met een zelfontsteker die in 2019 werden verkocht. Het aandeel dieselauto's betrof vorig jaar 28 procent.