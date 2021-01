Verkoop BMW licht gedaald in 2020

Ondanks een sterk vierde kwartaal heeft BMW in 2020 8,4 procent minder auto's verkocht dan in 2019. In Azië nam de verkoop van BMW's toe, maar in Europa en Amerika reden minder auto's de showroom uit. Twee uiterste divisies binnen het merk lieten over het afgelopen jaar een behoorlijke groei zien: BMW i en BMW M.

De totale verkoop van BMW kwam in 2020 uit op 2.324.809 auto's. Het is opvallend te noemen dat juist de twee uitersten binnen het merk uit München het zo goed doen. Voor BMW M was 2020 een recordjaar met 144.218 verkochte exemplaren. Dat is 5,9 procent meer dan in 2019. BMW Group Electrified, waar men onder meer het BMW i-label en de Mini Electric onder schaart, zag de verkoop zelfs met 31,8 procent toenemen tot 192.646 auto's. Dat is meteen ook de hoofdzakelijke reden voor het feit dat BMW het afgelopen jaar voldaan heeft aan de Europese CO2-norm. De overige divisies binnen BMW zaten het afgelopen jaar allemaal in de min. De grootste klap was voor Rolls-Royce: de verkoop van het exclusieve merk daalde met maar liefst 26,4 procent. Dat komt mede doordat de Ghost, het meest succesvolle model, pas aan het einde van het jaar zijn debuut beleefde.

Azië is de enige afzetmarkt waar BMW het afgelopen jaar een groei realiseerde. De verkoop op het continent nam met 6,1 procent toe tot 984.515 auto's, waarmee het de grootste markt was voor BMW in 2020. Met 777.379 afgeleverde auto's is China verantwoordelijk voor het leeuwendeel daarvan. In Europa daalde de verkoop van BMW met 15,7 procent tot 912.621 auto's. De Amerikaanse markt werd echter het hardste geraakt: de verkoopdaling bedraagt 19,7 procent ten opzichte van 2019, waarmee het totaal op 378.613 auto's komt.

Een jaar vol spanning

BMW zit uiteraard niet stil. Met name op het gebied van EV's timmert men in München hard aan de weg. In 2023 wil BMW 25 modellen met een vorm van elektrificatie in de showroom hebben staan, waarvan 'meer dan de helft volledig elektrisch'. Het startschot daarvoor was dit jaar al gegeven in de vorm van de iX, waarvan de productie komend jaar zal starten. Daarnaast introduceert BMW volgend jaar eveneens de langverwachte i4. Het zit er dik in dat BMW Group Electrified volgend jaar alleen nog maar harder zal groeien.