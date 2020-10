Nederlandse prijs Rolls-Royce Ghost bekend

De geheel nieuwe Rolls-Royce Ghost heeft een Nederlandse prijs. Dat is nieuws dat voor het gros van de Nederlanders hooguit in de categorie ‘nice to know’ valt, maar er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen.

Anders dan je misschien zou verwachten, is de prijslijst van de Ghost extreem overzichtelijk. Dat gaat zonder twijfel niet op voor de optielijst, maar met één motor en twee koetswerkvarianten zijn er precies twee prijzen te melden. De reguliere Ghost staat voor €392.488 te boek. De 17 cm langere variant, die nu in plaats van ‘EWB’ simpelweg ‘Extended’ heet, kost minimaal €430.406.

Voor deze bedragen krijg je heus een fraai aangeklede auto met elektrisch sluitende deuren, geavanceerde luchtvering, prachtig leer en bijvoorbeeld ook een verlichte grille, maar uiteraard is er niemand die zo’n auto voor de basisprijs koopt. De aanschaf van een Rolls-Royce is een lange reis, waarbij met een persoonlijke adviseur iedere mogelijkheid tot aankleding, verfijning en verfraaiing uitvoerig wordt doorgenomen.

Zilver of goud

Een opvallende optie is zonder twijfel de ‘sterrenhemel’ in het plafond, die nu standaard wordt uitgevoerd met vallende sterren. Inderdaad: bewegende ledjes die op ogenschijnlijk willekeurige momenten dit fraaie natuurverschijnsel nabootsen. Ook is de hemel aan te vullen met een met sterren gevuld paneel op het dashboard. Op het gebied van kleuren, leer en houtsoorten is uiteraard hoegenaamd alles mogelijk. De verlichte ‘Spirit of Exstasy’ is helaas niet meer mogelijk, maar het beeldmerk kan nog wel in zilver of goud worden uitgevoerd.

Overigens lijkt het erop dat de nieuwe Ghost een stuk duurder is dan het uitgaande model, die in ons eigen Carbase rond de 3,5 ton begint. Voor dat extra geld krijg je echter wel meer 'Rolls-Royce', want met de nieuwe generatie zegt de Ghost z'n BMW-platform vaarwel. AutoWeek mocht overigens al een blokje om met de nieuwe Rolls-Royce Ghost. Het resultaat lees je in AutoWeek 44.