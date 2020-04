Verkeersdrukte Nederland mogelijk jaren onder niveau 2019

Nu zoveel mogelijk thuis blijven, thuis werken en het beperken van sociale contacten het devies is, gebeurt er uiteraard veel minder op de Nederlandse wegen. Dat blijkt ook wel uit de cijfers. Het KiM komt met de eerste bevindingen. Tussen 3 maart en 31 maart, de periode waarin de maatregelen tegen corona werden uitgerold, nam de verkeersintensiteit op de hoofdwegen met maar liefst 39 procent af. Het vrachtverkeer merkt er uiteraard iets minder van, maar liep ook terug in die periode: 7 tot 8 procent.

De belangrijkste vraag is hoe het er voor de toekomst uitziet. Het KiM benadrukt dat de prognoses, berekend op basis van cijfers van het CPB, nog behoorlijk onzeker zijn. Het hangt uiteraard af van het verdere verloop van de crisis, de ernst van de maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen én de economische gevolgen. Als we in totaal drie maanden met de huidige beperkingen moeten leven, verwacht het KiM (t.o.v. 2019) 10 procent minder verkeer over heel 2020 gezien. Duurt het zes maanden, dan loopt het met 20 procent terug. Bij het hoogst onwaarschijnlijke scenario dat we een jaar met de huidige beperkingen zitten, hebben we een derde minder verkeer over heel 2020 dan in 2019.

Hoe het er de komende jaren uitziet op de Nederlandse wegen, houdt uiteraard ook verband met hoe lang we in de huidige situatie zitten én wat de economische gevolgen zijn. In het ergste geval, bij een jaar leven met de huidige maatregelen én daaropvolgend een diepe recessie, kan het vrachtverkeer wel tot 2025 te maken hebben met een 5 procent krimp. Het totale verkeersaanbod komt volgens het KiM dan ook pas in 2025 weer op hetzelfde niveau als vorig jaar. Uiteraard kan het ook zo zijn dat, ook al is dat niet meer strikt noodzakelijk, er in de toekomst veel meer mensen blijven thuiswerken. Dat doet dan uiteraard ook nog een flinke duit in het zakje.