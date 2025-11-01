Moet een miljonair meer betalen voor een snelheidsovertreding dan iemand met een modaal inkomen? Steeds meer Nederlanders vinden van wel. Bijna 38 procent is voorstander van inkomensafhankelijke verkeersboetes.

Dat blijkt uit een enquete door wegenvignetten.nl onder meer dan 1200 Nederlanders. 37 procent is tegen, en ongeveer een kwart weet het nog niet zo goed. Daarmee is het kamp vóór inmiddels de grootste groep.

Mannen en oost-Nederlanders zien het wel zitten

Vooral mannen blijken enthousiast over het idee: bijna de helft vindt dat boetes eerlijker worden als ze zijn afgestemd op iemands inkomen. Onder vrouwen ligt dat aandeel op ongeveer een derde.

Ook regionaal lopen de meningen uiteen. In Overijssel (46 procent) en Drenthe (45 procent) is de steun bovengemiddeld, terwijl Zeeland (27 procent) duidelijk minder gecharmeerd is van het plan. Leeftijd speelt nauwelijks een rol: zowel jonge als oudere automobilisten behoren tot de grootste voorstanders.

Politieke stilte rond gevoelige kwestie

Opvallend genoeg blijft de politiek grotendeels stil. Alleen Volt spreekt zich in haar verkiezingsprogramma expliciet uit vóór inkomensafhankelijke boetes. De partij schrijft dat de straf 'passend moet zijn voor ieder individu'.

Andere partijen mijden het onderwerp. Forum voor Democratie (FvD) en BVNL vinden juist dat de boetes in Nederland te hoog zijn en willen ze verlagen naar het Europees gemiddelde. De VVD pleit daarentegen voor zwaardere straffen voor zogeheten ‘verkeershufters’. Grote partijen als PVV, D66, CDA en GroenLinks-PvdA laten het thema onbesproken.

In Zwitserland kan een boete tonnen kosten

Het idee van een inkomensafhankelijke boete is niet nieuw. Landen als Zwitserland en Finland werken al jaren met zogenoemde dagboetes: het bedrag hangt af van wat je verdient. Zo betaalt iedereen in verhouding evenveel pijn, is het uitgangspunt. Dat kan flink in de papieren lopen.

Afgelopen zomer kreeg een Zwitserse automobilist een boete van bijna €100.000 voor 27 kilometer te hard rijden. In 2010 kreeg een Ferrari-rijder zelfs een recordboete van €290.000 na te hard rijden in het kanton St. Gallen. Het record staat nog altijd op naam van een Zweed die in 2010 ruim €700.000 moest aftikken na een zware snelheidsovertreding.

Effectief of juist onuitvoerbaar?

Uit Fins onderzoek blijkt dat het systeem in eerste instantie leidt tot minder herhaalde snelheidsovertredingen, al neemt dat effect na een jaar weer af. Toch zien voorstanders er vooral een kwestie van rechtvaardigheid in: een boete van €200 raakt een miljonair immers minder hard dan iemand met een minimumloon.

Critici noemen het plan daarentegen bureaucratisch en lastig uitvoerbaar. Zij vrezen dat het berekenen van iemands boete op basis van inkomen veel tijd en geld gaat kosten — en dat het systeem daardoor vastloopt in de praktijk.