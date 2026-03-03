In Europese havensteden met veerdiensten zijn veerboten verantwoordelijk voor veel meer CO2 en vervuilende stoffen dan de auto’s in diezelfde steden. Dat was al een hardnekkige aanname, maar wordt nu gesteund door een onderzoek van Transport & Environment (T&E).

Veerboten in steden als Barcelona, Dublin en Napels zijn verantwoordelijk voor meer schadelijke uitstoot dan alle auto’s in die steden samen, stelt T&E. Daarbij gaat het om zowel CO2 als giftige SOx-uitstoot. Alleen al in 2023 waren de 1.043 onderzochte veerboten goed voor 13,4 miljoen ton CO2, het equivalent van 6,6 miljoen auto’s in een jaar. De uitstoot van vervuilende zwaveloxiden door de veerboten ligt volgens T&E maar liefst 1,8 keer hoger dan de uitstoot van alle auto’s in Barcelona samen.

In Barcelona is de uitstoot van CO2 door veerboten het hoogst, maar Dublin wordt genoemd als stad met de meeste luchtvervuiling door veerboten.

T&E roept deze zorgwekkende cijfers natuurlijk niet zomaar om eens lekker negatief te zijn, maar omdat het een oplossing denkt te hebben. De gemiddelde leeftijd van Europese veerboten is 26 jaar, concludeert de lobbyclub, en dus zullen veel van deze schepen in de komende jaren aan vervanging toe zijn. Dat moet waar mogelijk gebeuren met elektrische veerboten, stelt T&E. Dat kan nog niet overal, maar is met de stand van de technologie van 2025 (vorig jaar dus) al in 20 procent van de gevallen mogelijk én financieel aantrekkelijk. In nog eens 28 procent van de gevallen is het technisch mogelijk, maar wel te duur en in 52 procent van de gevallen is het (opnieuw per 2025) zowel financieel als technisch niet mogelijk. De technische ontwikkeling staat echter niet stil en al in 2030 zou het in 43 procent van de gevallen lonend en aantrekkelijk zijn om een elektrische veerboot in te zetten. Per 2035 is dat – volgens T&E althans – in meer dan de helft van de gevallen zo.