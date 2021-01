Vector-oprichter Gerald Wiegert overleden

De oprichter van het illustere Vector, Gerald 'Jerry' Wiegert, is overleden. Hij was het meesterbrein achter de bijzondere en absurd snelle auto's die Vector voortbracht.

De Amerikaanse ingenieur Gerald Wiegert richtte in de jaren 70 zijn eigen automerk op met als doel om de grenzen op te zoeken van wat op dat moment mogelijk was. De eerstgeborene van Vector was de eind jaren 70 onthulde Vector W2. Een hypercar van zijn tijd; strakke lijnen, een wigvormige koets en vleugeldeuren. Het was de opmaat naar de Vector W8, de uiteindelijke productieversie van de W2. Overigens was de W2 een conceptauto die meer deed dan alleen de aandacht trekken met zijn lijnenspel. De door een 600 pk sterke V8 aangedreven W2 legde namelijk dik 160.000 testkilometers af en was volgens Wiegert in staat om een topsnelheid van 370 km/h te halen.

Hoewel die claim nooit bevestigd kon worden door onafhankelijke partijen, maakte de W8 de beloftes waar. De eind jaren 80 tot stand gekomen doorontwikkeling van de W2 kwam namelijk wel op de markt. In de voornamelijk uit koolstofvezel opgetrokken W8 lepelde Vector wederom een V8, die in dit geval 6,0-liter slagvolume had en het schopte tot een vermogen van 660 pk. Dat alles op een gewicht van nog geen 1,5 ton. Met een soort 'overboost'-functie kon je dankzij een hogere turbodruk tot wel 1.200 pk oproepen. Al met al had de W8 in ieder geval genoeg om in 4,4 seconden naar 100 km/h te spurten en volgens zijn scheppers zou de topsnelheid boven de 400 km/h uit moeten komen. Uiteindelijk bouwde Vector 17 W8's, die in hun tijd voor pakweg een half miljoen dollar de deur uit gingen.

Na de W8 bleef het begin jaren 90 helaas bij enkele prototypes van de W8-opvolger, de WX-3. Dat leidde niet tot verdere voor verkoop bestemde Vectors, maar met beloofde vermogens tot 1.200 pk wist Vector er nog wel de aandacht mee trekken. Ook van Megatech, een bedrijf dat Vector uiteindelijk overnam en in samenwerking met Lamborghini de Vector M12 bracht. Een auto met het kloppende hart van de Lamborghini Diablo. Vector werd echter kind van de rekening toen Megatech het eveneens in hun bezit zijnde Lamborghini verkocht aan Audi en Vector weer op eigen benen kwam te staan. Slechts 17 M12's werden er gebouwd en Vector moest haar eigen boontjes weer zien te doppen. Dat ging niet goed, want een SRV8 gedoopte doorontwikkeling van de M12 kwam niet verder dan de prototypefase en Vector hield zo goed als op te bestaan.

Gerald Wiegert, die ten tijde van Megatech al buiten het door hem opgerichte merk was gezet, kwam vervolgens weer in beeld en besloot de overblijfselen van Vector op te kopen. In 2007 leidde het tot de eerste serieuze opleving van Vector met de WX-8. Een bijzondere hypercar met Toyota Supra-koplampen en een maar liefst 10,0-liter en 1.850 pk sterke V8. Werkelijk absurde cijfers, die volgens Wiegert een topsnelheid van 450 km/h mogelijk maakten.

Het bleef echter bij 'veelbelovend', want wederom was er niet de mogelijkheid om het in het echt te ervaren. Tot 2018 bleef het namelijk stil rond Vector en de WX-8. In dat jaar toonde Vector namelijk een schets van een nieuwe auto (foto 6) die nog zou voortborduren op die WX-8. Een auto met een 7,0-liter turbo-V8 of de eerder genoemde 10,0-liter V8 met twee turbo's. Volgens onze Amerikaanse naamgenoot Autoweek werkte de inmiddels 76-jarige Wiegert hieraan nog tot voor kort, maar helaas heeft hij zijn werk niet kunnen voltooien. Afgelopen vrijdag overleed hij. Of zijn laatste creatie ooit nog de weg op gaat, wachten we in spanning af.