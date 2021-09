VDL Nedcar ziet omzet stijgen in eerste halfjaar

De omzet van VDL Nedcar bedraagt over het eerste halfjaar van 2021 ruim €1,1 miljard, waar dat een jaar eerder in dezelfde periode nog €903 miljoen was. Dat betekent dat de omzet met een krappe 25 procent steeg. Die stijging is met name te wijten aan het feit dat de fabriek in 2020 wekenlang stillag omdat de vraag naar auto's door de coronacrisis instortte. In 2021 profiteert VDL Nedcar dus weer van de gestegen vraag naar auto's, maar kampt de fabriek met de gevoglen van een ander probleem: het wereldwijde chiptekort. Hierdoor lag de fabriek meerdere periodes noodgedwongen stil.

President-directeur Willem van der Leegte zegt dat het herstel 'vertrouwen geeft', maar ziet onder meer het chiptekort als een grote uitdaging voor zijn VDL Groep, waar VDL Nedcar onderdeel van is. Hij stelt dat de huidige omstandigheden "extra stuurmanskunst vergen van onze bedrijven".

Momenteel bouwt VDL Nedcar onder meer de BMW X1 en de Mini Countryman in Born. In 2023 loopt die samenwerking op zijn einde. In de Amerikaanse start-up Canoo heeft VDL Nedcar een nieuwe opdrachtgever gevonden, maar zoekt daarnaast nog naar extra opdrachtgevers om het bedrijfsrisico in te dammen. Het doel is om een mix van start-ups en gevestigde partijen als klant te hebben. Met wie VDL Nedcar nog meer in gesprek is, noemt de autofabriek niet.