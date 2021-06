VDL Nedcar gaat auto's bouwen voor Canoo

De Canoo Lifestyle Vehicle is een MPV-achtige die de start-up eind 2019 al liet zien. Voor de productie roept Canoo nu de hulp in van VDL Nedcar, dat op zoek was naar een nieuwe klant nadat BMW aankondigde vanaf eind 2023 te stoppen met de productie van auto's in het Limburgse Born. VDL Nedcar begint in het vierde kwartaal van 2022 met de productie van de Lifestyle Vehicle. In die periode schroeft men 1.000 exemplaren van de EV in elkaar, in 2023 moet het productievolume 15.000 exemplaren bedragen. Canoo heeft de intentie om in ieder geval tot 2028 te produceren bij de Nederlandse autofabriek.

Tony Aquila, CEO van Canoo, is vol lof over VDL Nedcar. "We hebben een grondige zoektocht uitgevoerd naar onze eerste contractfabrikant", zegt hij. "VDL Nedcar is de juiste partner. Ze zijn de meest vertrouwde Europese fabrikant, overtroffen de concurrentie en bouwen producten van hoge kwaliteit voor toonaangevende merken". Verder vindt Aquila het van belang dat VDL Nedcar een familiebedrijf is, omdat Canoo graag bedrijven wil ondersteunen die 'de ruggengraat van de gemeenschap vormen'. De in Nederland geproduceerde Canoo's zijn zowel voor de Europese- als Amerikaanse markt bedoeld. Ondertussen werkt Canoo aan een eigen autofabriek in Oklahoma, maar de samenwerking met VDL Nedcar stelt de start-up in staat om al eerder te beginnen met produceren.

Toekomstperspectief voor VDL Nedcar

Ook directeur John Soerland van VDL Nedcar is enthousiast over de samenwerking. "Het is geweldig nieuws voor onze medewerkers in Born", benadrukt hij. In zijn toekomstvisie voor de autofabriek is Canoo niet de enige afnemer. "Deze samenwerking biedt perspectief en is de eerste stap naar een nieuwe toekomst voor VDL Nedcar. Een toekomst waarbij we voor meerdere merken tegelijkertijd verschillende auto's bouwen." VDL Nedcar geeft aan dat er momenteel gesprekken plaatsvinden met geïnteresseerde partijen over de productie van auto's in Born. Uiteindelijk is het de bedoeling dat zowel start-ups als gevestigde merken afnemer van de fabriek worden. Met de geplande productie van Canoo alleen kan het bedrijf naar eigen zeggen zijn personeel niet aan het werk houden. Daarnaast wil VDL Nedcar ook accupakketten plaatselijk gaan assembleren.

VDL Nedcar heeft nog geen vergunning voor nieuwbouw op het terrein, maar zoekt naar mogelijke tijdelijke huisvesting voor Canoo op het fabrieksterrein. Een woordvoerder van VDL Nedcar zegt tegenover AutoWeek dat de voorbereidende handelingen voor de uitbreiding van de fabriek, zoals het kappen van het bos rondom het terrein, al in gang gezet zijn. Het definitieve plan voor de nieuwbouw was namelijk al goedgekeurd door de provincie, maar nog niet bekrachtigd door de Raad van State. Pas als de Raad van State het plan heeft bekrachtigd, kan de vergunning voor de uitbreiding worden afgegeven. In ieder geval stelt VDL Nedcar dat de nieuwe productie-activiteiten voor Canoo geen invloed hebben op de huidige productie voor BMW.

Canoo

Momenteel heeft Canoo drie verschillende voertuigen op de planning staan: de eerder aangehaalde 'Lifestyle Vehicle', de 'MPDV' en de 'pick-up'. De benamingen mogen dan misschien niet heel creatief zijn, de auto's zijn dat zonder meer. Canoo sloeg voor de ontwikkeling van een modulair elektrisch platform de handen ineen met Hyundai. De Lifestyle Vehicle komt dus als eerste op de markt, beschikt over maximaal zeven zitplaatsen en heeft een accupakket van 80 kWh aan boord. Daarmee moet een actieradius van 400 kilometer mogelijk zijn. In Amerika heeft het model een vanafprijs van $ 34.750, omgerekend € 29.114. Informatie over een Nederlandse marktintroductie met een bijbehorende prijs is nog niet bekend.