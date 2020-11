VDL Nedcar: 'Goede toekomst voor autobouwers als wij'

Het spreekt voor zich dat de teleurstelling groot was bij VDL Nedcar toen BMW in oktober duidelijk maakte dat het haar productie in Born laat aflopen. De nieuwe X1 wordt in eigen fabrieken gebouwd en ook de volgende generaties van de modellen die dochtermerk Mini er nu maakt, worden straks elders geproduceerd. Daarmee is de toekomst voor de Nederlandse autobouwer niet voor het eerst in haar geschiedenis ongewis. Toch is directeur Paul van Vuuren optimistisch gestemd. Hij stelt in gesprek met De Volkskrant dat er interessante toekomstperspectieven zijn.

De auto-industrie is aan het veranderen en dat kan wel eens in het voordeel van VDL Nedcar gaan werken. "De handelsoorlog en in mindere mate corona hebben laten zien dat fabrikanten hun productiecapaciteit beter over de wereld moeten spreiden. Dit betekent dat fabrikanten niet alleen hun productie naar China verplaatsen, maar dat Chinese fabrikanten ook hiernaartoe komen. Naar Europa. En dan steken wij onze vinger op", aldus Van Vuuren. De directeur wijst daarbij ook op fabrikanten die in mindere mate 'in-house-productie' hoog in het vaandel hebben staan. Denk daarbij bijvoorbeeld aan nieuwkomers als Ineos en Fisker, die beiden de productie van hun auto's uitbesteden aan onafhankelijk opererende fabrieken. Fisker sloot onlangs een deal met Magna-Steyr in Oostenrijk voor autoproductie. "Voor onafhankelijke autobouwers als wij is de toekomst goed, maar de komende jaren wordt het nog even spannend."

Uitbreiding

In het licht van die veranderingen, is het volgens Van Vuuren zelfs verstandig om aan uitbreiding van VDL Nedcar te denken. Het is immers zaak om te voorkomen dat er een periode van stilstand is in de aanloop naar een nieuwe productiedeal. Dat was wel het geval met Mitsubishi destijds, toen er in 2012 een einde aan die overeenkomst kwam. Voordat BMW de productie in Born kon huisvesten, moest de fabriek daar ook nog op worden voorbereid. Het opzetten van extra productiefaciliteiten die alvast kunnen inspelen op een nieuwe productiedeal terwijl BMW de komende jaren afmaakt, is volgens Van Vuuren belangrijk: "We hebben uitbreiding ook nodig om BMW geleidelijk te kunnen afbouwen en in de nieuwe hal geleidelijk te beginnen. Dan krijg je een meer geleidelijke overgang van de ene naar de andere."

Volgens Van Vuuren worden er al tal van gesprekken gevoerd met geïnteresseerde partijen. VDL Nedcar hoopt een zo aantrekkelijk mogelijke faciliteit te worden, ook daarom is het belangrijk om juist te kijken naar nieuwe expertises en diensten. Zo spreekt Van Vuuren al over het mogelijk opzetten van een accufabriek, omdat elektrisch rijden alsmaar groter wordt én veel start-ups elektrische auto's willen maken. Zelfs ontwikkeling van prototypes, ontwerpen en faciliteren van vervoer kan daar volgens de directeur mogelijk bij komen. De overheid heeft ook al aangegeven VDL Nedcar te steunen op weg naar een nieuw hoofdstuk. Niet alleen essentieel voor Nederland als bv, maar zeker ook voor de pakweg 5.000 banen die er momenteel mee gemoeid zijn.