Fisker gaat Ocean bouwen in Europa

De kogel is door de kerk: het Amerikaanse Fisker gaat de Ocean bouwen in Europa. De in Oostenrijk gevestigde fabriek van Magna Steyr heeft een deal gesloten met Fisker.

Fisker hoopt met de Ocean een wereldwijde speler te worden op de markt van elektrische auto's. Europa is daarbij een zeer belangrijk doelgebied; de omarming van EV's gaat hier in rap tempo. Een Europese productie is in dat geval een flinke pre. Eerdere berichten over een memorandum van overeenstemming tussen Fisker en Magna Steyr bleken meer dan geruchten. In gesprek met Forbes verklaart Fisker-topman Henrik Fisker dat de deal rond is. Het is meer dan een productiedeal: "Dit besluit komt voort uit een verregaand strategisch partnerschap met Magna. Daarbij hoort dat Magna een aandeel van zes procent neemt in Fisker en dat Magna de Ocean gaat bouwen. Die ligt nog steeds op schema voor het vierde kwartaal van 2022."

Naast de productie in Oostenrijk, wil men de Ocean ook in thuisland de Verenigde Staten en China van de band laten lopen. Het merk zet dus hoog in. Op papier ziet de Ocean er in ieder geval al veelbelovend uit. De elektrische SUV heeft een accupakket aan boord met een capaciteit van tenminste 80 kWh en moet daarmee tegen de 500 km op één lading af kunnen leggen. De beoogde Tesla Model Y-concurrent combineert elektrisch rijden, zoals we dat vaker zien, met een stevige sportieve inborst. In 2,9 seconden moet de topversie naar 96 km/h (60 mph) kunnen schieten. Uiteraard zullen er ook mildere versies komen. Met een voorlopige beoogde vanafprijs van omgerekend €37.500 is het al met al (op papier) mogelijk weer een extra geduchte concurrent van Tesla. We gaan het zien, maar deze deal met Magna is in ieder geval al een heel serieuze stap.

Dikke kans dat er na de Ocean nog meer modellen volgen die in Oostenrijk het levenslicht gaan zien. Fisker wil in 2025 vier modellen in de line-up hebben. Voor de productie van zijn auto's is Fisker bij Magna in ieder geval op een goede plek. Het is natuurlijk bepaald geen onbekende in de auto-industrie. Op dit moment verzorgt Magna (dat al decennia ervaring heeft) de productie van onder andere de Jaguar i-Pace en de BMW 5-serie. Sinds 1979 wordt de Mercedes-Benz G-klasse er al gebouwd. De Fisker Ocean moet daar dus in 2022 bij komen.