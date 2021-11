Deal VDL Nedcar en Canoo op losse schroeven

VDL Nedcar stond te springen van geluk. Nadat BMW aankondigde de Nederlandse autofabriek in 2023 achter zich te laten had het in het Amerikaanse Canoo een nieuwe klant gevonden. Helaas lijkt het niet zeker dat er in Born daadwerkelijk Canoos van de productieband rollen.

In 2020 kreeg VDL Nedcar een grote klap te verwerken toen het hoorde dat er vanaf eind 2023 geen BMW's X1 en Mini's meer gebouwd zouden worden. De wonden heelden medio dit jaar enigszins toen VDL Nedcar in het Amerikaanse Canoo een nieuwe opdrachtgever had gevonden. In Limburg zouden eind dit jaar de eerste exemplaren van Canoo's Lifestyle Vehicle van de band rollen. In 2023 zou de jaarproductie op 15.000 stuks moeten liggen. Canoo beloofde in ieder geval tot 2028 zijn elektrische modellen door VDL Nedcar te laten bouwen, maar dat staat nu allemaal op losse schroeven.

Onder meer De Limburger en het Eindhovens Dagblad melden dat Canoo zijn auto's liever in een fabriek in thuisland Verenigde Staten produceert. Canoo-topman Tony Aquila gaf tijdens de presentatie van financiële cijfers aan dat een eigen fabriek minder risico's met zich meebrengt en dat er over een 'contractfabrikant' geen volledige controle mogelijk is. "Ik heb ook gezegd dat VDL Nedcar een soort back-up zou zijn totdat we in de Verenigde Staten de boel op orde hebben. Nedcar zou vooral voor de Europese uitbreiding worden ingezet", aldus de topman. Canoo noemt onder andere de grote cyberaanval die VDL Nedcar in oktober dit jaar kortstondig lam legde als risicofactor. Canoo waarschuwt dat het op zoek gaat naar een alternatief voor VDL Nedcar als het bedrijf niet aan de eisen kan voldoen die Canoo aan de productie stelt.