VDL in gesprek met actiegroep over boskap Nedcar

VDL is in overleg met actiegroep 'De Groene Sporenwolf' over de kap van een stuk bos bij Born. Beide partijen laten dat weten na berichtgeving in De Limburger. De boskap is nodig voor de uitbreiding van autofabriek VDL Nedcar. Eerder mislukte een poging van beide partijen om tot een minnelijke schikking te komen.

De actievoerders zien namelijk het liefst dat het Sterrebos, zoals het stuk natuur in de omgeving van de autofabriek heet, behouden blijft. Indien dat niet mogelijk is, willen zij dat de oude bomen uit dat bos verplaatst worden naar een nieuwe locatie. Daarnaast wil 'De Groene Sporenwolf' dat VDL garanties geeft voor de leefbaarheid van het dorp Nieuwstadt, dat pal naast de fabriek ligt. VDL wil op zijn beurt de bijl in het ruim 7 hectare metende bos laten zetten om zo op korte termijn uitbreiding van de fabriek mogelijk te maken. Daar start VDL gezien de lopende gesprekken met Rivian vermoedelijk liever nog vandaag dan morgen mee.

Een woordvoerder van VDL sprak van een 'constructief overleg', maar kon er niet veel meer over kwijt. "We hebben de intentie om er met elkaar uit te komen", zei hij. Eerder mislukte een poging om tot een minnelijke schikking te komen tussen de twee partijen. Met dat overleg had een zitting van de Raad van State over een beroep van de actiegroep tegen de uitbreidingsplannen van VDL Nedcar voorkomen moeten worden, maar die zitting ging uiteindelijk gewoon door. De uitspraak daarvan wordt over enkele weken verwacht. Na de zitting zijn de twee partijen kennelijk toch weer met elkaar in gesprek gegaan. De actiegroep denkt de komende weken meer duidelijkheid te kunnen geven over de resultaten van de onderhandelingen.

Bij Nedcar staan vandaag enkele busjes van de mobiele eenheid. Volgens de politie uit voorzorg. "We zijn alert op een mogelijke actie of demonstratie", zei een woordvoerder. "Er zijn signalen dat er iets zou gebeuren." Verder wilde hij er niets over kwijt. Bij en rond de fabriek en het naastgelegen Sterrebos is nog alles rustig.