Vanwall Vandervell S: elektrische hatchback met 450 kilometer bereik

Vanwall was van origine een Engels F1-team en fabrikant van raceauto's. Inmiddels is Vanwall een Duits raceteam, maar wel een die de Engelse oorsprong van Vanwall niet vergeet. Onder merknaam Vanwall komt het nu met een eigen elektrische auto: de Vandervell S. Met modelnaam Vandervell knipoogt het nu Duitse Vanwall naar Tony Vandervell, de oprichter van het oorspronkelijke Vanwall.

De Vandervall S is een vijfdeurs hatchback die is overgoten met hoekige lijnen. Net als bijvoorbeeld de Hyundai Ioniq 5 lijkt de auto daarmee enigszins geïnspireerd op het hoekige autodesign van de jaren tachtig. Vanwall zet de Vandervall nadrukkelijk als een sportief model in de markt en dus komt het model met zijn sportieve bumperwerk met onder meer zichtbaar koolstofvezel gespierd voor de dag. Bovenaan de achterruit zien we een achterspoiler en in de heftige achterbumper nemen we zelfs een F1-achtig mistachterlicht waar. Opvallend zijn de heftige C-stijlen. De wielkasten worden opgevuld met 22-inch lichtmetaal.

De Vanderwell S komt in twee smaken beschikbaar die beide vierwielaandrijving hebben. De eerste is 320 pk sterk, zoemt in 4,9 seconden naar een snelheid van 100 km/h en moet een snelheid van 185 km/h kunnen halen. Z'n topsnelheid: 185 km/h. Deze variant komt tot 450 kilometer ver op een volle accu, al is niet bekend hoe groot die is. Een stap daarboven komt de Vandervell S Plus. Die is met 580 pk een stuk krachtiger en dus ook sneller. In 3,4 tellen stampt de Vandervell S Plus naar een snelheid van 100 km/h. Z'n topsnelheid: 265 km/h. Wel komt hij met een bereik van 420 kilometer minder ver dan zijn mildere boertje. Van de Vandervell S Plus komen slechts 500 exemplaren die net als de non-Plus-versie in Duitsland gebouwd gaan worden. De vanafprijs: €128.000.