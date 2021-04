Vanafprijs nieuwe Subaru Outback bekend

Subaru levert de nieuwe Outback in Nederland straks in drie uitvoeringen, drie keer zoveel als het huidige aanbod. De Comfort is de instapper. Die krijgt de stoerder aangeklede Field-uitvoering boven zich. De Premium is de absolute topper van het vernieuwde Outback-gamma. Wat de Field en Premium gaan kosten, is nog niet bekend. Wél weten we dat de nieuwe Subaru Outback als Comfort een vanafprijs heeft van € 58.995. Daarmee is deze instapversie ongeveer even duur als de enige variant die het merk momenteel levert: de Premium.

De Comfort zit gelukkig wel al behoorlijk ruim in zijn spullen. Hij heeft niet alleen standaard 18-inch lichtmetaal, maar ook ledverlichting aan voor- en achterkant. Meer verwennerij komt in de vorm van een tienvoudig elektrisch verstelbare bestuurdersstoel, over twee zones gescheiden klimaatregeling, een 11,6-inch scherm dat bij het infotainmentsysteem hoort, een verwarmbaar stuurwiel en naast verwarmbare voorstoelen ook nog eens een verwarmde achterbank. Adaptieve cruisecontrol is standaard, hetzelfde geldt voor systemen als Lane Departure Prevention, Pre-Collision Braking en verkeersbordherkenning.

Field en Premium

De Outback Field wordt vanbuiten aangekleed met speciaal zwart 18-inch lichtmetaal en krijgt bumperwerk dat met extra hoogglans zwarte delen is aangekleed. Ook zijn dakrails samen met in glanzend zwart uitgevoerde zijspiegelkappen én grille standaard. De Field krijgt onder meer speciale waterafstotende interieurbekleding, groene Outback-logo's rondom, aluminium pedalen en een elektrisch bedienbare achterklep.

De Outback Premium biedt daarbovenop een elektrisch bedienbaar schuif-/kanteldak, nappalederen bekleding, een met leer bekleed stuurwiel, Multi-View, automatisch inklapbare buitenspiegels met geheugenfunctie en een uitgebreid audiosysteem van Harkan Kardon met elf luidsprekers.

Elke Subaru Outback heeft een atmosferische 2.5 liter viercilinder boxermotor als krachtcentrale, die zijn krachten via een Lineartronic en permantente vierwielaandrijving op de weg brengt. Prijzen van de Outback Field en Outback Premium volgen samen met uitgebreide technische specificaties zeer binnenkort.