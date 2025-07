Bij de productie van elektrische auto’s worden komt veel meer CO2 vrij dan bij auto’s met verbrandingsmotoren. In de loop van de levenscyclus halen ze auto’s met een verbrandingsmotor echter snel in, zo blijkt uit een Duitse studie.

Elektrische auto’s vergroten hun afstand tot verbrandingsmotoren als het gaat om hun ecologische voetafdruk. Over de gehele levenscyclus – van productie, gebruik tot recycling – stoten in Europa verkochte elektrische auto’s 73 procent minder broeikasgassen uit dan vergelijkbare verbrandingsmotoren. Dit blijkt uit een recente studie van de ngo International Council on Clean Transportation (ICCT).

Waar elektrische auto’s bij de productie nog zorgen voor ruim 40 procent meer uitstoot dan benzinewagens, maken ze die achterstand volgens het onderzoek al na 17.000 gereden kilometers goed. Daarna lopen ze verder uit. Over een gemiddelde levensduur van twintig jaar stoten elektrische auto’s in Europa momenteel zo’n 73 procent minder broeikasgassen uit dan vergelijkbare benzineauto’s.

In een eerdere ICCT-studie uit 2021 lag dit verschil nog op 49 procent. “De uitstoot daalt sneller dan enkele jaren geleden werd verwacht”, stelt wetenschapper Marta Negri van het ICCT tegenover het Duitse vakblad Automobilwoche. De grootste aanjager van die ontwikkeling is de groei van duurzame energie in Europa.

Groene stroom trekt elektrische auto vooruit

Volgens cijfers van Eurostat groeide het aandeel hernieuwbare energie in de elektriciteitsopwekking van 9,6 procent in 2004 naar 24,5 procent in 2023. Naar verwachting stijgt dit aandeel tot 86 procent in 2045, aldus het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (JRC) van de EU. Deze vergroening van de stroommix vergroot het klimaatvoordeel van batterij-elektrische auto’s, die bovendien al efficiënt omgaan met energie.

Hybrides laten kansen liggen

Hybrides en plug-in hybride voertuigen doen het beter dan benzineauto’s, maar blijven duidelijk achter bij volledig elektrische modellen. Volgens de ICCT reduceren hybrides de uitstoot met gemiddeld 20 procent, plug-in hybrides met 30 procent.

Dat plug-in hybrides (PHEV’s) relatief beperkt bijdragen aan emissiereductie komt doordat ze in de praktijk minder vaak elektrisch rijden dan fabrikanten veronderstellen. “Daarmee zijn ze onvoldoende om de klimaatdoelen op lange termijn te halen”, stelt Negri.

Waterstofauto: veel potentieel

Ook waterstofauto’s bieden in theorie forse voordelen. Mits ze worden aangedreven door waterstof uit hernieuwbare bronnen, kunnen ze hun uitstoot over de hele levensduur met 79 procent verlagen. In de praktijk wordt echter vooral waterstof gebruikt die uit aardgas wordt gewonnen. In dat geval blijft het klimaatvoordeel steken op 26 procent.

De ICCT-studie onderstreept dat de toekomst van emissievrij rijden in Europa vooral ligt bij volledig elektrische auto’s, ondersteund door een steeds duurzamer elektriciteitsnet.