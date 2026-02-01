De Nederlandse automarkt is 2026 flink in mineur begonnen. De nieuwverkoop van personenauto’s daalde in januari met een stevige 13,1 procent. De échte klap valt echter bij de elektrische auto's, die keihard onderuit gingen. Ondertussen beleeft de hybride auto gouden tijden en pakt de overgrote meerderheid van de markt. Wat erg logisch is, er zijn nauwelijks benzineauto’s zonder enige vorm van elektrificatie en zelfs mild hybrides worden al tot de hybrides gerekend. In die categorie valt ook de Suzuki Swift, de grote winnaar van de maand januari 2026. Bij de merken is Volkswagen de nummer één.

De grootste schok komt uit de hoek van de volledig elektrische auto’s (EV’s). Na jaren van onstuimige groei, lijkt de markt een stevige pas op de plaats te maken – of beter gezegd: een forse stap terug. Het aantal geregistreerde EV’s kelderde met maar liefst 35,4 procent! Met 7.165 registraties, daalde het marktaandeel van de stekkerauto van 34 procent vorig jaar naar 25,3 procent nu.

Tegenover de zware EV-verliezen staat één duidelijke winnaar: de hybride. Met een groei van 18,4 procent en 17.571 registraties, rukt de hybride op. De traditionele benzineauto's, dus zonder enige vorm van elektrificatie, zakten verder weg naar 11,8 procent marktaandeel. Deze soort aandrijflijn zonder enige vorm van elektrische ondersteuning vind je nauwelijks nog in de Nederlandse gamma’s van automerken.

Dit zijn de 5 meestverkochte merken

1. Volkswagen (2.394 registraties, 8,5% marktaandeel)

2. Kia (2.192 registraties, 7,7% marktaandeel)

3. Hyundai (1.949 registraties, 6,9% marktaandeel)

4. BMW (1.790 registraties, 6,3% marktaandeel)

5. Skoda (1.786 registraties, 6,3% marktaandeel)

Dit zijn de 5 populairste modellen:

De échte verrassing van de maand is te vinden bij de modellen. Geen compacte SUV, maar de compacte stadsrakker pakt de titel:

1. Suzuki Swift (727 registraties, 2,6% marktaandeel)

2. Hyundai i10 (629 registraties, 2,2% marktaandeel)

3. Toyota Aygo X (615 registraties, 2,2% marktaandeel)

4. Skoda Kodiaq (577 registraties, 2% marktaandeel)

5. Hyundai Kona (558 registraties, 2% marktaandeel)

Dit zijn de 5 meestverkochte elektrische auto’s

Binnen de EV-markt is de strijd onverminderd fel. De Kia EV3, de nummer één van 2025, stoomt direct door naar de eerste plaats en verslaat daarmee de gevestigde orde.

1. Kia EV3 (315 registraties)

2. Tesla Model Y (293 registraties)

3. Volvo EX30 (278 registraties)

4. Renault 5 (271 registraties)

5. Hyundai Inster (263 registraties)