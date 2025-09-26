Volgens een topman van Valeo is de nieuwe BMW iX3 de eerste echte ‘Software Defined Vehicle’ die niet van Tesla of uit China komt. Ook noemt de toeleverancier de iX3 ’s werelds beste SDV, hoewel het hier nu ook wat naar WC-Eend begint te ruiken.

Valeo is een Franse toeleverancier voor de auto-industrie en ja, het bedrijf heeft ook nauwe banden met BMW. Dikke kans dus dat het bedrijf hier gewoon zijn eigen waar staat aan te prijzen, maar het is toch interessant. Valeo heeft immers wel meer klanten, maar toch stelt Valeo’s vice-president Derek de Bono tegenover Automotive News dat de nieuwe BMW iX3 ’s werelds meest geavanceerde ‘Software Defined Vehicle’ (SDV) is.

Nu is de definitie van zo’n ‘SDV’ niet eenduidig en weten we alleen dat dit auto’s zijn waarvoor software feitelijk belangrijker is dan hardware. Een auto waarbij functies kunnen worden toegevoegd of gewijzigd door een software-update, loopt een grote kans op de kwalificatie ‘SDV’. Tesla’s vallen ook volgens de Valeo-topman in die categorie, net als een select groepje Chinese producten. En de BMW iX3, dus, die als enige Europese auto ook meteen de allerbeste in zijn soort is, als het aan De Bono ligt. Andere fabrikanten zijn nog niet zo ver, en hopen ergens in de komende jaren voor het eerst de kwalificatie 'SDV' te claimen.

SDV of niet, feit is dat de nieuwe iX3 een hoop nieuws brengt voor BMW. Dat geldt op de gebieden van design, interieur-opzet en aandrijflijnen, maar zeker ook als het gaat om de vier ‘superbreinen’ die de auto softwarematig bij elkaar houden. De iX3 is de blauwdruk voor wat er komen gaat bij BMW en er zullen nog heel wat modellen met dezelfde technologie volgen.