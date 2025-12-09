Nedeljkovic heeft zijn hele loopbaan bij het bedrijf gewerkt en het luxemerk door een van de grootste productoffensieven geleid tijdens de moeizame overstap naar elektrisch rijden. Als fabrieksdirecteur begeleidde Nedeljkovic (56) onder andere de productie van de elektrische BMW i3, die in 2013 debuteerde. Daarbij heeft hij fabrieken aangepast, zodat meerdere modellen op dezelfde productielijn konden worden gebouwd.

Nedeljkovic, geboren in het voormalige Joegoslavië, werkt al jaren nauw samen met topman Zipse. Hij staat voor een zware opgave, vooral omdat BMW al langere tijd te maken heeft met een dalend marktaandeel in China, de belangrijkste markt voor het merk.