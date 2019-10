Update geeft Toyota Corolla Apple CarPlay en Android Auto

Toyota start deze maand met een geheel nieuwe prijslijst voor de verschillende Corolla’s. Iedereen die voortaan minimaal investeert in het tweede uitrustingsniveau, vanaf de Active dus, krijgt ‘gratis’ een uitgebreider infotainment met Apple CarPlay en Android Auto. Hierdoor is het vanaf nu dus mogelijk om smartphones met dergelijke besturingssystemen één op één te koppelen met het multimediasysteem dat zich achter het 8-inch touchscreen verstopt. Alleen in de instap-Comfort is deze voorziening niet beschikbaar.

Die Comfort is overigens de enige versie die ‘maar’ vier speakers en de basisradio zonder touchscreen krijgt. Bluetooth en usb-aansluitmogelijkheden zijn wel standaard aanwezig. Een Corolla hatchback Active is met de 1.2 turbo-benzinemotor leverbaar vanaf €26.545. Met de 1.8 Hybride-aandrijflijn schiet de prijs omhoog naar €28.945. De Touring Sports is in beide gevallen precies €1.000 duurder. De Corolla Sedan is enkel leverbaar als 1.8 Hybrid. De Active geldt voor deze carrosserievorm als instapper. De basisprijs bedraagt €29.445.

Bestuurders die al een Corolla voor de deur hebben staan, moeten nog even geduld hebben. Volgens de Nederlandse importeur "wordt daar nog aan gewerkt".