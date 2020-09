Uber en Renault-Nissan gaan samenwerken in Europa

Het Amerikaanse bedrijf heeft enkele ambitieuze doelen gezet. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de gehele bedrijfsvoering van Uber in 2040 volledig klimaatneutraal is, waarbij 100% van de ritten plaats vindt in emissieloze voertuigen. Maar in de nabije toekomst wil Uber dus al dat alle ritten in Amerikaanse, Canadese en Europese steden met EV's verreden worden. Om zijn chauffeurs te ondersteunen bij de aanschaf van een elektrische auto trekt Uber omgerekend €679 miljoen uit. De taxidienst gaat in Europa samenwerken met Renault-Nissan om korting aan te bieden op de aanschaf van een Renault Zoe of Nissan Leaf, maar daarnaast gaan chauffeurs die de overstap maken, meer verdienen per rit. Op deze manier moet elektrisch rijden financieel aantrekkelijk gaan worden voor de chauffeurs, wat de transitie uiteindelijk moet versnellen.

Dat Uber bezig is met een duurzaamheidsoffensief is niet nieuw. De taxidienst introduceerde eind juni Uber Green in Nederland, waarmee klanten via de app kunnen opteren voor een rit die 100% elektrisch is. De partnerchauffeurs krijgen een laadpas via Vandebron, waarmee Uber een samenwerkingsverband heeft. Het Nederlandse initiatief van het bedrijf is in zekere zin een voorbode op wat er in de rest van de wereld komen gaat, want Uber geeft aan dat het actief wil samenwerken met overheden en gemeenten om de klimaatdoelen te realiseren en de transitie voor de partnerchauffeurs gemakkelijker te maken. Voor Renault-Nissan is de samenwerking gunstig omdat de taxibranche een extra afzetmarkt gaat vormen voor de EV's van het concern.