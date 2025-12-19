Het aantal automobilisten dat zich bij het CBR moet melden voor een ‘huftercursus’ wegens gevaarlijk rijgedrag of rijden onder invloed van drank of drugs, is in 2025 met ruim een kwart gestegen. De teller eindigt dit jaar op ruim 31.000: een record.

De stijging komt doordat de politie 13 procent meer overtreders heeft betrapt op rijden onder invloed, maar ook doordat bestuurders met drugs op sinds april automatisch worden doorgegeven aan het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

Ruim zesduizend weggebruikers meer dan vorig jaar moeten naar het CBR voor een prijzige bewustwordingscursus, die boven op de gewone boete komt. Zeker het aantal opgelegde cursussen aan bestuurders met drugs op stijgt explosief.

De cursus ‘drugs en verkeer’ is dit jaar al 6.070 keer opgelegd, tegen 3.742 keer vorig jaar: een stijging van 68 procent. Het gaat onder meer om bestuurders die onder invloed waren van cannabis, cocaïne, MDMA, amfetamine of GHB.

Meeste overtreders man

Ook het aantal alcoholcursussen ligt flink hoger. Halverwege december staat de teller op 6.092, tegen 5080 vorig jaar. Daarnaast moeten 4.207 bestuurders die extreem hard reden – minimaal 50 tot 60 kilometer per uur te hard – verplicht op cursus. Dat zijn er 467 meer dan in 2024.

De overgrote meerderheid van de cursisten is man: 80 tot ruim 90 procent, afhankelijk van het type maatregel. Bij snelheidsovertredingen gaat het opvallend vaak om bestuurders jonger dan 25 jaar.

Bestaat er een vermoeden van verslaving, dan onderzoekt het CBR eerst of de bestuurder wel geschikt is om te rijden. Dat gebeurde dit jaar 6.945 keer, ruim 2000 keer vaker dan vorig jaar. Kan iemand niet veilig de weg op, dan wordt het rijbewijs langdurig ongeldig verklaard.

‘Rijden onder invloed blijft groot probleem’

Het CBR noemt de cijfers zorgelijk. "Rijden onder invloed blijft een groot probleem”, zegt directeur Jan Jurgen Huizing. Hij wijst op de laatste BOB-campagne die onlangs weer van start ging. "Ondanks campagnes en controles denken veel mensen nog steeds dat ze na alcohol of drugs veilig kunnen rijden. Dat is slecht nieuws, zeker met de feestdagen voor de deur.”

Volgens de politie is nog onduidelijk waardoor het aantal overtreders is gestegen. "De toename valt lastig te verklaren”, zegt woordvoerster Jasmijn de Vries namens de landelijke korpsleiding."We moeten de cijfers eerst goed analyseren.”

De stijging betekent niet dat er structureel meer controles zijn. "Bestuurders kunnen ook om een andere reden staande zijn gehouden, waarna agenten merken dat iemand onder invloed is.”

De explosieve groei van het aantal cursussen leidt volgens het CBR niet tot wachttijden. "We hebben voldoende capaciteit”, zegt Marck Tjalsma, manager beoordeling rijgeschiktheid. "Meestal krijgen we binnen dertig tot veertig dagen een melding van de politie, vervolgens worden mensen ingepland zodra ze hebben betaald.”

Veel overtreders zien kosten cursus als extra straf

De kosten van de cursussen zijn volledig voor rekening van de overtreder. De lichte alcoholcursus kost 818 euro, de drugs- of gedragscursus loopt op tot 1316 euro. "Mensen zien dat vaak als een extra sanctie”, zegt Tjalsma. "Maar het zijn puur de kosten van de cursus en bijbehorende kosten. We maken daar als CBR geen winst op.”

Het is goed mogelijk dat het aantal cursussen volgend jaar verder stijgt. Vanaf februari of maart speelt de politie ook snelheidsovertredingen automatisch door aan het CBR. "We zijn benieuwd welk effect dat heeft”, zegt Tjalsma.