Trumpchi GS8 is nieuwe Chinese SUV

Trumpchi, een merk van GAC Group, heeft sinds 2016 de GS8 op de Chinese menukaart staan (foto 5 en 6). De lijnen van die 4,81 meter lange SUV werden op papier gezet door GAC's designhoofd Fan Zhang die in de jaren nul van dit millennium bij Mercedes-Benz achter de tekentafel zat. De GS8 is klaar voor een nieuwe generatie en het is die nieuwe, tweede generatie GS8 waar Trumpchi nu de eerste exterieurfoto's van vrijgeeft.

Hoewel de tweede GS8 volledig nieuw is en bij zijn generatiewissel ook de overstap maakt naar een nieuw modulair platform van GAC, is de auto duidelijk een afstammeling van het uitgaande model. Ook de nieuwe GS8, die volgens Chinese media een stuk groeit tot een lengte van zo'n vijf meter, heeft een grote, rechtopstaande grille met ernaast ietwat ongebruikelijk vormgegeven koplampen. De uitloper van de lichtunit die richting de grille kruipt, zit voortaan helemaal aan de bovenkant van de lichtunits. De grille zelf is niet meer opgebouwd uit horizontale lamellen of uit verticale exemplaren zoals die enkele jaren geleden bij de facelift van de GS8 zijn geïntroduceerd (foto's 7, 8 en 9). Opvallend gegeven: de vormgeving van de raampartij is nagenoeg identiek aan die van het uitgaande model, al plakt Trumpchi er aan de achterkant een stukje bij. Aan de achterzijde zijn het vooral de hogere, smallere achterlichten die het beeld bepalen, al hebben ze net als de units achterop de huidige GS8 aan de bovenkant een uitloper die de hoek om gaat.

De GS8 zoals de Chinese klant die nu nog kan bestellen, is alleen leverbaar met een geblazen 2.0 viercilinder. Een verbeterde versie van die machine keert waarschijnlijk terug in de nieuwe GS8. De zestrapsautomaat waarmee de actuele GS8 wordt geleverd, wordt daarbij vervangen door een exemplaar met twee verzetten meer. Ook heeft Trumpchi een versie met hybridetechniek van Toyota in het vat zitten. Aanvankelijk had Trumpchi plannen om zijn waren ook in de Verenigde Staten aan de man te brengen. GAC heeft die plannen momenteel op een bijzonder laag pitje staan. Uitgebreide technische specificaties volgen in een later stadium.