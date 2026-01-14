Trump verwelkomt Chinese autofabrieken in VS

Tijdens een bezoek aan ‘autohoofdstad’ Detroit heeft de Amerikaanse president Donald Trump benadrukt dat hij Chinese automerken prima vindt, als ze hun auto’s maar in de VS bouwen. Dat zou de president zelfs van harte verwelkomen.

“Als ze binnen willen komen en een fabriek willen bouwen en jullie vrienden en buren een baan aanbieden, is dat fantastisch. Laat China maar komen, laat Japan maar komen. Ze zullen fabrieken gaan bouwen, maar dan wel met onze arbeiders”. Het is zomaar een greep uit de lange speech van Trump tijdens een bijeenkomst van ondernemers in Detroit, die zich in hoge mate bezighouden met de aldaar gevestigde auto-industrie.

Voor met name Chinese autobouwers is het bouwen van een Amerikaanse fabriek inmiddels de enige manier om überhaupt nog een kans te maken in Amerika, want al onder president Biden is besloten dat in China gebouwde auto’s een invoerheffing van maar liefst 100 procent om de oren krijgen. Het verklaart deels waarom Chinese autobouwers nog maar nauwelijks actief zijn in de VS, hoewel daarin meer factoren een rol spelen. Eén van de weinige Chinese modellen die er wel worden geleverd is de Lotus Eletre, die ondanks zijn Britse logo een Chinese elektrische super-SUV is. Een Eletre Carbon kost in de VS maar liefst 229.900 dollar (€197.334), terwijl je er in Nederland €165.895 voor betaalt en auto’s in de VS doorgaans juist goedkoper zijn dan hier. De Volvo EX90, bijvoorbeeld, eveneens een elektrisch Geely-product maar gebouwd in de VS, kost daar als Plus met vierwielaandrijving omgerekend net geen 70 mille. In Nederland ben je voor dezelfde auto €92.995 kwijt.

Hoewel Trumps heftige invoerheffingen zijn bedoeld om de Amerikaanse auto-industrie te beschermen, staan de directies in Detroit zeker niet allemaal te juichen. Ook Amerikaanse autobouwers bouwen immers graag auto’s in het buitenland, of dat nu Canada, Mexico of Europa is. Zij krijgen de heffingen ook om de oren, waarmee het voordeel van minder buitenlandse concurrentie ook een groot nadeel heeft. Het doel van de Trump-regering is ongeacht het merk hetzelfde: de Amerikaanse economie beschermen en zoveel mogelijk werkgelegenheid naar de VS halen en in de VS houden.