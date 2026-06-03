Ga naar de inhoud

Menu

Auto's
Kenteken
Bentley Flying Spur
Bentley Flying SpurBentley Flying SpurBentley Flying SpurBentley Flying SpurBentley Flying SpurBentley Flying SpurBentley Flying SpurBentley Flying SpurBentley Flying SpurBentley Flying SpurBentley Flying SpurBentley Flying SpurBentley Flying SpurBentley Flying SpurBentley Flying SpurBentley Flying SpurBentley Flying SpurBentley Flying Spur
 
Nieuws

Bentley Flying Spur vernieuwd: luxueuze toplimo gaat de Continental GT achterna

Altijd een plug-in hybride met V8

Lars Krijgsman
9

In 2024 ging de Bentley Continental GT zo grondig onder het mes, dat Bentley durfde te spreken van een generatiewissel. Nu ondergaat luxueuze topsedan Flying Spur een vergelijkbare ingreep. Dit is de vernieuwde Bentley Flying Spur.

Even terugspoelen naar 2024. In dat jaar kreeg de Bentley Continental GT een stevige facelift. De sportieve en luxe coupé verloor daarbij zijn kenmerkende vier ronde koplampen, die sinds de introductie van de eerste generatie van het model kenmerkend waren. De vier ronde kijkers verdwijnen nu ook uit het front van de Flying Spur. Daarbij maken de buitenste, kleinere exemplaren plaats voor een horizontale lichtstreep die uit de overgebleven ronde lichtunit steekt.

De achterlichten behouden hun vorm en indeling. De horizontale vouw in het plaatwerk tussen de achterlichten is op het vernieuwde model sterk afgezwakt. Onderaan de achterzijde tref je, net als vooraan, een nieuwe bumper. De sierelementen die de Flying Spur voorheen op de voorschermen had, keren op het vernieuwde model niet meer terug.

Hoewel Bentley de Bentley Flying Spur nu pas vernieuwt, kreeg de topsedan eerder al de plug-in hybride aandrijflijnen die in de Continental GT werden geïntroduceerd. Een W12 staat dan ook al even niet meer op de lijst. Achtcilinders met elektrohulp en een stekker wel. Vooralsnog maakt Bentley alleen melding van de Flying Spur en de Flying Spur S. Beide hebben de High Performance Hybrid-aandrijflijn met een systeemvermogen van maar liefst 680 pk. De Flying Spur S krijgt daarbij onder meer het Performance Active Chassis-onderstel en een handjevol uiterlijke extraatjes.

We verwachten dat Bentley in een later stadium een nieuwe Flying Spur Speed aan het leveringsgamma toevoegt. Ook dat is straks een plug-in hybride. De Continental GT Speed verraadt al wat je van die Flying Spur Speed kan verwachten. In een piepkleine notendop: 780 pk aan plug-in hybride power. De vorige Speed had een 6.0-W12, maar voor zo'n machine is in autoland al jaren geen plaats meer.

9 Bekijk reacties
Bentley Bentley Flying Spur
Ontdek deze occasions: Heb je ze al gezien?
Bentley Flying Spur 2.9 V6 Hybrid Azure | Rotating Display | Black Pack | Touring Specification | Styling Specification | Sunroof | Massage

Bentley Flying Spur

2.9 V6 Hybrid Azure | Rotating Display | Black Pack | Touring Specification | Styling Specification | Sunroof | Massage

  • 2023
  • 31.324 km
  • Elektro/Benzine
  • 306kW/416pk

Automatisch

Online sinds vandaag
Auto Mudde Kok B.V.
€ 179.700
Bentley Flying Spur 2.9 V6 Hybrid

Bentley Flying Spur

2.9 V6 Hybrid

  • 2022
  • 22.564 km
  • Elektro/Benzine
  • 306kW/416pk

Automatisch

Online sinds 6 dagen
Bentley Maastricht
€ 169.750
Bentley Flying Spur 2.9 V6 Hybrid Azure / Touring Pack / Panoramaroof / NAIM / Carbon

Bentley Flying Spur

2.9 V6 Hybrid Azure / Touring Pack / Panoramaroof / NAIM / Carbon

  • 2025
  • 22.835 km
  • Elektro/Benzine
  • 306kW/416pk

Automatisch

Online sinds 6 dagen
Autobedrijf Du Parc
€ 249.888
Bentley Flying Spur 6.0 W12 First Edition | NL Auto | NAIM Audio | Rear Seat Entertainment | Rotating Display | Touring Specification | Massage | 22 Inch

Bentley Flying Spur

6.0 W12 First Edition | NL Auto | NAIM Audio | Rear Seat Entertainment | Rotating Display | Touring Specification | Massage | 22 Inch

  • 2020
  • 82.680 km
  • Benzine
  • 467kW/635pk

Automatisch

Online sinds 2 weken
Auto Mudde Kok B.V.
€ 169.950
Bentley Flying Spur 2.9 V6 Hybrid Azure | TOURING PAKKET | BANG & OLUFSEN | ADAPTIEVE CRUISE CONTROL | BLACK PACK | STOELVENTILATIE | STOELMASSAGE | PANORAMA/SCHUIF-KANTELDAK | LUCHTVERING | SPORTUITLAAT | 360 CAMERA | BTW AUTO | 1E EIGENAAR | 22 INCH |

Bentley Flying Spur

2.9 V6 Hybrid Azure | TOURING PAKKET | BANG & OLUFSEN | ADAPTIEVE CRUISE CONTROL | BLACK PACK | STOELVENTILATIE | STOELMASSAGE | PANORAMA/SCHUIF-KANTELDAK | LUCHTVERING | SPORTUITLAAT | 360 CAMERA | BTW AUTO | 1E EIGENAAR | 22 INCH |

  • 2025
  • 4.989 km
  • Elektro/Benzine
  • 306kW/416pk

Automatisch

Online sinds 2 weken
Van Mossel Exclusieve Occasions Amsterdam
€ 234.900
Bentley Flying Spur 6.0 W12 | BTW | Pano | Massage | Ventilatie | Memory

Bentley Flying Spur

6.0 W12 | BTW | Pano | Massage | Ventilatie | Memory

  • 2013
  • 27.913 km
  • Benzine
  • 460kW/625pk

Automatisch

Online sinds 2 weken
NEXT Exclusives
€ 72.500

Lees ook

Nieuws
Bentley Continental GT

Bentley Continental GT en Flying Spur als 680 pk sterke plug-in hybrides

Nieuws
Bentley Flying Spur

Bentley Flying Spur vernieuwd: grootste nieuws is stekkerkracht

Nieuws
Bentley Flying Spur

Vernieuwde Bentley Flying Spur is bijna klaar

Nieuws
Bentley Flying Spur Speed teaser

Bentley Flying Spur krijgt 782 pk, maar geen grote facelift

Nieuws
Bentley Continental GT en Flying Spur update

Bentley Continental GT en Flying Spur subtiel vernieuwd

Lezersreacties (9)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.