Toyota's nieuwe top-SUV komt mogelijk als cabriolet

De Toyota Century is er straks voor het eerst ook als SUV, maar het zou zomaar kunnen dat de Century straks óók een cabriolet is. Niet zomaar eentje, maar een opengeknipte SUV! Toyota hint namelijk naar de mogelijke komst van een dergelijk model.

Sinds jaar en dag is Toyota's absolute topsedan de Century. Die Century heeft er sinds deze week een SUV-naamgenoot bij. Die 'Toyota Century SUV' is er straks onder meer als sportief uitgedoste GR, die zich niet alleen met een sportievere aankleding van de niet-GR's onderscheidt, maar die ook nog eens als enige uitvoering schuifdeuren achter lijkt te krijgen. Maar er is meer interessants te melden over de Century SUV. Zo hint Toyota namelijk duidelijk naar de komst van een cabriolet op basis van zijn nieuwe luxueuze top-SUV.

Tijdens de presentatie van de Toyota Century SUV zegt Simon Humphries – Senior General Manager of Design, Head of Design en Chief Branding Officer van Toyota – dat de mogelijkheden met de nieuwe Century 'eindeloos' zijn en 'open ter discussie' zijn. Die woorden spreekt Humphries uit terwijl er een gigantische afbeelding van wat duidelijk een opengeknipte Century SUV is achter hem verschijnt. Het is niet ondenkbaar dat de komst van een dergelijke variant momenteel een van de agendapunten is tijdens de besprekingen van het hogere management van Toyota.

Volledig opengeknipte SUV's zijn een zeldzaamheid. Toch hebben we er in een recent verleden diverse voorbeelden van gezien. Zo verkocht Land Rover de vorige generatie Range Rover Evoque als Convertible en heeft Volkswagen nu de T-Roc Cabrio op de prijslijst staan. Ook maakte Nissan de Murano onsterfelijk door er in de vorm van de Murano CrossCabriolet een open versie van te leveren.