Nieuwe Toyota Century is luxe topklasse-SUV

De Toyota Century kennen we al sinds jaar en dag als statige sedan, maar nu komt er (vooralsnog alleen in Japan) een nieuwe Century die het heel anders aanpakt. Toyota drukt de bekende naam nu namelijk op een SUV en richt zich daarmee op een immer groeiende markt.

De Toyota Century is alweer bijna zestig jaar een begrip en is over het algemeen geen auto die je associeert met grote veranderingen. De eerste Century verscheen immers in 1967 en droeg pas in 1997 het stokje over aan de tweede, waarna in 2018 de huidige en derde Century die opvolgde. Het zijn dus toplimousines met een behoorlijk lange adem en logischerwijs mag de pas vijf jaar oude huidige Toyota Century er nog wel een aardig tijdje tegenaan. Toch is er nu al een gloednieuwe met dezelfde naam, al zal die ongetwijfeld als 'Century SUV' de boeken in gaan. Toyota spreekt over een 'Century voor de nieuwe century'.

Je hoeft geen twee keer te kijken om het verschil tussen deze Century en de reguliere te spotten. Dat komt niet alleen door zijn veel hogere koets, want de nieuwe Century (SUV) is ook een stuk minder klassiek aangekleed dan zijn sedanbroer. Waar de sedan met een stevig retrosausje overgoten is, is de SUV er echt eentje van deze tijd. De grille is bijvoorbeeld geen uitbundig verchroomd pronkstuk en ook de verlichting oogt modern. Wel kan op dat vlak een lichte overeenkomst met de modellen van Genesis 'm niet ontzegd worden. Meer gelijkenissen met andere merken? Ja, de raamlijn en dikke C-stijl geven de Century wat Rolls-Royce Cullinan-trekjes.

Functie boven vorm

In het interieur van de nieuwe Toyota Century oogt het iets eigenzinniger en opnieuw beduidend moderner dan in de Century sedan. Vergeleken met mogelijke concurrenten zoals de BMW X7 en zeker de Mercedes-Benz (en Mercedes-Maybach) GLS houdt de Century het hier wel vrij bescheiden qua vormgeving. Het oogt sjiek, maar vooral toch ook functioneel. Voor een auto die in 2023 gepresenteerd wordt, is het aantal fysieke knoppen opvallend. De Century is duidelijk een SUV voor wie prinsheerlijk maar zonder al teveel poespas en opsmuk van A naar B wil. Vooral achterin moet dat wel lukken. Daarin tref je twee riante en uitgebreid elektrisch verstelbare zetels, met daartussen een zee aan opbergruimte en een touchscreen om de climate control mee te bedienen. Aan beenruimte ook totaal geen gebrek en de portieren openen in een hoek van hooguit 75 graden om instappen te vergemakkelijken.

De Toyota Century is net als zijn traditionelere naamgenoot een flinke jongen. Met 5,2 m in lengte is hij wel iets korter (13 cm), al is hij met zijn 1,99 m breedte wel 6 cm breder dan de sedan. Het grootste verschil zit uiteraard in de hoogte (30 cm); de Century SUV is 1,80 m hoog. Qua gewicht overtreft hij de sedan ook ruim, met zijn 2,570 kilo is hij 200 kilo zwaarder.

Plug-in hybride met 3.5 V6

Heel uitgebreide technische informatie doet Toyota vooralsnog niet uit de doeken, maar wel is al bekend dat de hoogpotige Toyota Century met een plug-in hybride aandrijflijn leverbaar wordt met een nieuwe aan een cvt gekoppelde 3,5-liter V6 als kloppend hart. Daarmee moet volgens Toyota 'volledig elektrisch rijden in dagelijks verkeer' mogelijk zijn, terwijl op langere ritten de auto hybride rijdt. De vierwielaangedreven Century heeft vierwielsturing om ondanks zijn aanzienlijke lengte toch nog enigszins uit de voeten te kunnen in krappere straatjes en 'Rear Comfort mode' moet stuurbewegingen en remacties zoveel mogelijk dempen voor de passagiers achterin, al is niet helemaal duidelijk hoe dat werkt.

De nieuwe Toyota Century is voorlopig alleen nog voor de Japanse markt gepresenteerd en Toyota richt zich op een productie van slechts dertig stuks per maand. In zijn thuisland gaat de Toyota Century omgerekend €158.000 kosten.