Toyota’s Europese marktaandeel groter dan ooit

Laten we er maar niet omheen draaien: het gaat slecht met de autoverkopen in Europa. De één zijn dood is echter nog altijd de ander zijn brood, en dus ziet Toyota in Europa zijn marktaandeel naar recordhoogte groeien.

Ja, ook bij Toyota kampen ze met tekorten. Daarom zag de grootste autobouwer ter wereld zijn verkoopcijfers in Europa in de eerste negen maanden met 6 procent dalen ten opzichte van vorig jaar. Niet best, maar wel flink minder dan het gemiddelde van zo’n 12 procent. Toyota Europa zag zijn marktaandeel dan ook groeien naar 7,5 procent en dat is volgens het bedrijf een record. In die 7,5 procent zijn Toyota en Lexus allebei opgenomen, maar één blik op de cijfers maakt duidelijk dat de winst niet van Lexus komt. Toyota heeft als merk namelijk een marktaandeel van 7,2 procent en mag zich als zodanig het op één na (Volkswagen) grootste automerk noemen in Europa. In totaal rolden er in 9 maanden tijd 778.431 auto’s met het Toyota-logo uit de showroom. In dezelfde periode verkocht Lexus 35.116 auto’s in Europa.

Toyota wijst er graag op dat 540.777 van de verkochte auto’s een geëlektrificeerde aandrijflijn had, wat in Toyota’s geval in vrijwel alle gevallen een hybride-aandrijflijn betekent. Het verschil tussen het westen en het oosten van Europa is daarbij opvallend: in het oosten blijft het aandeel van de geëlektrificeerde modellen steken op 33 procent, in het westen is dat 73 procent. Het gemiddelde komt voor Toyota en Lexus samen op 66 procent.

Het bestverkochte Toyota-model in Europa is nog altijd de Corolla, gevolgd door de Yaris. Pas op de derde plek volgt de eerste SUV, de Yaris Cross. De RAV4 staat op plek 4, de al wat oudere C-HR nog altijd op 5.

Bij Lexus trekken de NX en de UX de Europese kar, met een minimaal verschil in verkoopcijfers. De RX volgt op niet eens zo’n grote afstand. Wellicht kan het in Europa grootste model dat gat nog dichten, aangezien er net een volledig nieuwe RX is gelanceerd. Ook de komst van de nieuwe Toyota Corolla Cross, die in een nogal populair segment opereert, kan het marktaandeel van Toyota in Europa wellicht nog wat vergroten.