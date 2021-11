Toyota vormt 'team brandstofmotor' met Japanse merken

In Japan zijn enkele autofabrikanten er niet van overtuigd dat de overstap naar volledig elektrisch rijden de enige juiste keuze is voor de nabije toekomst. Toyota maakte dit afgelopen week heel concreet. Het stelt dat in 2040 nog niet iedereen wereldwijd over kan gaan op elektrisch rijden. Reden voor het bedrijf om - net als veel andere grote spelers - een belofte over de uitfasering van de brandstofmotor niet te tekenen. Toyota en enkele andere Japanse auto- en motorfabrikanten zetten deze visie nu kracht bij door aan te kondigen dat er meer inzet zal komen op alternatieve brandstoffen.

Toyota, Subaru, Mazda, Kawasaki en Yamaha komen met een gezamenlijke verklaring, waarin de plannen uit de doeken worden gedaan. Er zijn drie hoofdpunten. Punt 1 is 'racen met CO2-neutrale brandstoffen'. Mazda werkt in de Japanse racerij aan doorontwikkeling van de 1.5 SkyActiv-D dieselmotor om deze klaar te stomen voor een volgende generatie biodiesel. Toyota en Subaru slaan de handen ineen om volgend jaar in de zogenoemde 'Taikyu Series' te racen met synthetische brandstoffen uit biomassa.

Punt 2 is dat Kawasaki en Yamaha gaan samenwerken aan verbrandingsmotoren die op waterstof lopen. Die moeten dan zowel in motoren als in 'recreational vehicles' zoals quads komen. Onlangs liet ook Lexus al zoiets zien, in de vorm van de ROV. Dat is een offroad-buggy met de 1.6-liter driecilinder van Toyota die op waterstof loopt als krachtbron.

Het derde hoofdpunt is 'racen met waterstofmotoren'. Dat gaan Toyota en Yamaha handen en voeten geven door hun reeds lopende inspanningen op dit gebied verder uit te breiden. Toyota racet in Japan in de Super Taikyu Race-serie al met een Corolla met een waterstofmotor en is van plan om dat vaker te gaan doen. Toyota's motorsportontwikkelingstak Denso gaat samen met Yamaha de waterstofmotor verder ontwikkelen voor de racerij, met als doel er steeds hogere prestaties uit te halen. Uiteindelijk moet de voorzet die is gegeven met deze motor tot verdere mogelijke toepassingen voor straatgebruik leiden.

Alternatief voor elektrisch

Toyota geeft aan dat de inzet op waterstof als brandstof en de verdere ontwikkeling van bio- en synthetische brandstoffen nodig is om een alternatief voor elektrisch rijden te bieden. "Door verdere samenwerking op het gebied van productie, transport en gebruik van brandstof en verbrandingsmotoren willen de vijf bedrijven klanten een bredere keuze kunnen bieden." Dit is in lijn met de verklaring van Toyota om de belofte die in Glasgow is gedaan niet te ondertekenen. Toyota wees er daarbij op dat in veel regio's, zoals in Azië, Latijns-Amerika en Afrika, tegen 2040 vermoedelijk nog niet de infrastructuur voorhanden is om elektrische en waterstofauto's te kunnen gebruiken.