Gecharmeerd van de Toyota Prius? Wees er dan snel bij. De Toyota Prius is alleen nog deze maand nieuw te bestellen. Het hybride-icoon verdwijnt per september uit het Nederlandse leveringsgamma.

Supra, Land Cruiser, Corolla, RAV4 en Camry: stuk voor stuk namen waar het Toyota-imperium al decennialang vol trots op leunt. De Toyota Prius mag ook zeker aan dat rijtje toegevoegd worden. Maar liefst 28 jaar geleden bracht Toyota met de eerste generatie Prius in zijn thuisland de eerste in massa geproduceerde hybride op de markt. Die oer-Prius kwam drie jaar later onze kant op en sindsdien is het Prius-avontuur nooit gestopt. Tot nu. Althans, bijna.

De pas eind 2022 gepresenteerde huidige vijfde generatie van de Toyota Prius is namelijk nog maar heel even nieuw te bestellen en dus helemaal zelf te configureren. Per september verdwijnt de Prius van de prijslijst en is vanaf dat moment enkel nog uit voorraad leverbaar. Uit het internationale leveringsgamma gaat de Prius niet, hij blijft voor andere markten dus gewoon in productie.

Volgens de Nederlandse importeur wil Toyota zich in het C-segment waarin de Corolla opereert vooral richten op de Corolla, C-HR, Corolla Cross en de C-HR+ die daar volgend jaar bij komt. "Daarnaast zien we de afgelopen jaren dat de rol van de Prius in het zakelijk segment vooral is overgenomen door de Corolla Touring Sports. Verder is er een verschuiving voor zowel de particuliere als zakelijke markt naar SUV’s. Daarin hebben we een zeer breed aanbod met hybride en plug-in hybride aandrijflijnen en wordt het gamma binnenkort verder uitgebreid met de batterij-elektrische Urban Cruiser, C-HR+, nieuwe bZ4X en bZ4X Touring."

AutoWeek vermoedt dat het verdwijnen van de Prius uit het Nederlandse modellengamma ook te maken heeft met de verkoopresultaten. In de eerste zeven maanden van dit jaar gingen er namelijk slechts 47 stuks van op kenteken. Dat waren er slechts iets meer dan de helft van het kleine aantal exemplaren dat in diezelfde periode vorig jaar een eigenaar vond. Sinds 2014 zijn de Prius-verkopen in Nederland nog slechts een schim van wat ze ooit waren. Waar er tussen 2008 en 2013 jaarlijks 3.350 tot wel ruim 8.300 stuks van werden geregistreerd, kwamen de cijfers erna slechts éénmaal - in 2016 - boven de 500 stuks uit. In heel 2024 vonden 151 exemplaren van de Prius een Nederlands baasje of bazinnetje. In 2023 waren dat er slechts 64.

De Prius lijkt daarbij enigszins slachtoffer van de kwaliteiten van Toyota zelf. De eerste generaties Toyota Prius waren lang de enige hybride óf de meest efficiënte hybride modellen van Toyota. Tegenwoordig is praktisch élke Toyota - zelfs de Aygo X - er met een hybride aandrijflijn. Voor een Toyota met een relatief laag verbruik hoef je dus geen druppelvormige offer in de vorm de Prius te maken. Daar komt bij dat Toyota de huidige Prius in Nederland enkel als plug-in hybride levert, ondanks dat er elders in de wereld ook een hybride variant zonder stekker bestaat. Alternatieven als de C-HR en RAV4 zijn er inmiddels ook al jaren met een stekker. De C-HR Plug-in Hybrid is ruimer en in de basis voordeliger. Je moet de Prius dan écht graag om zijn uiterlijk willen hebben om de keuze voor dat model te rechtvaardigen.

De Toyota Prius heeft als Dynamic een vanafprijs van €44.995. Hij is er ook als Executive (€47.995) en Solar Edition (€52.895).