Toyota Prius krijgt mogelijk heftige GRMN-versie

Het ontwerp van de nieuwe Toyota Prius valt over het algemeen behoorlijk in de smaak en daarmee breekt het model nogal met zijn directe voorganger. Maar er is straks mogelijk nog een vlak waarop de nieuwe Toyota Prius zich straks van al zijn voorgangers onderscheidt. Er wordt namelijk gesproken over de komst van een sportieve GRMN-versie. Inderdaad, GRMN. Dat betekent dat hij nog een stapje heftiger wordt dan wat een GR-model normaliter te bieden heeft!

De nieuwe Toyota Prius verschilt op een aantal vlakken behoorlijk van zijn voorganger. Waar het exterieur van de vorige generatie Prius overladen was met wulpse lijnen en drukke vouwen, vind je in het ontwerp van de nieuwe Toyota Prius geen lijn teveel. Opnieuw is de Toyota Prius er als Plug-in Hybrid en als reguliere hybride, al komt die laatste ditmaal niet naar Nederland. In tegenstelling tot bij de vorige generatie Prius zijn beide motorversies nu op dezelfde wijze verpakt. Geen afwijkende neus- en bilpartij meer dus voor de stekkerversie. Ook interessant: de Prius Plug-in Hybrid is met afstand de sterkste Prius ooit. Met een systeemvermogen van 223 pk is hij maar liefst bijna tweemaal zo krachtig als zijn 122 pk sterke voorganger. Dat smaakt blijkbaar naar meer! Volgens het Japanse Bestcar werkt Toyota namelijk aan een beresterke Prius GRMN!

Het Japanse medium zegt namelijk aanwijzingen te hebben dat Toyota een Prius GRMN in het vat heeft zitten. Inderdaad: GRMN en niet GR. Het GRMN-label ken je waarschijnlijk nog wel van de Yaris GRMN, de topversie van de vorige generatie Yaris die in het leven werd geroepen voordat het GR-label bestond dat Toyota nu voor de GR Yaris en voor de niet in Europa leverbare GR Corolla gebruikt. Het GRMN-label bestaat nog en wordt momenteel in Japan gebruikt voor een gelimiteerde extra harde en 20 kilo lichtere versie van de heftige GR Yaris. Dat belooft heel wat voor de Toyota Prius GRMN, mocht die daadwerkelijk komen.

De Toyota Prius GRMN zou een plug-in hybride aandrijflijn krijgen en moet natuurlijk potenter zijn dan de reguliere Prius Plug-in Hybrid, maar of Toyota meer dan 148 pk uit de atmosferische 2.0 kan peuteren valt nog te bezien. Verder zou de Prius GRMN een verstevigd chassis, aangepaste ophanging en extra krachtige remmerij krijgen. Volgens Bestcar staat de komst van de Prius GRMN voor eind 2023 of begin 2024 gepland.