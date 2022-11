Toyota Prius Hybrid: niet voor Europa, wel interessant

De nieuwe Toyota Prius komt alleen als Plug-in Hybrid naar Nederland. Buiten Europa is de nieuwe Prius er ook weer als Hybrid. Sterker nog, voor het eerst zijn er net als bij bijvoorbeeld de Corolla twee reguliere hybride aandrijflijnen beschikbaar. Die zijn allebei beduidend krachtiger dan de aandrijflijn van de uitgaande Toyota Prius 1.8 Hybrid. Tijd om de reguliere hybride Toyota Prius onder de loep te nemen om te zien wat we missen.

Sinds de introductie van de eerste generatie Toyota Prius in 1997 zijn er wereldwijd verspreid over vier generaties 5,05 miljoen exemplaren van verkocht. Zijn verkoopprestaties zijn echter niet de voornaamste reden waarom de Prius een flinke plek in Toyota's geschiedenis opeist. De eerste generatie Prius was namelijk de eerste auto met een hybride aandrijflijn die in serieproductie ging. De derde generatie van de Toyota Prius was de eerste die behalve met een reguliere elektrische aandrijflijn ook met plug-in hybride techniek op de markt kwam. Ook de uitgaande generatie Prius was er als Hybrid en als Plug-in Hybrid, al koos Toyota er voor om die twee auto's een behoorlijk van elkaar afwijkend uiterlijk te geven. De splinternieuwe Toyota Prius komt alleen als Plug-in Hybrid naar Europa, maar kent wel degelijk ook een reguliere Hybrid!

Zichtbare verschillen

Toyota stapt af van de visuele tweedeling in het Prius-gamma en geeft de Prius Plug-in Hybrid en de Hybrid dezelfde carrosserie. De twee motorversies zijn vanbuiten nauwelijks van elkaar te onderscheiden. De Prius Plug-in Hybrid heeft net als de Prius Hybrid linksachter een tankklep waar de vuldop van de benzinetank zich achter schuilhoudt. Wat de Prius Hybrid natuurlijk niet heeft is een klep met erachter een laadopening. Bij de Prius Plug-in Hybrid vind je die rechtsachter. De stekker-Prius heeft centraal in de achterbumper lampjes waarmee de laadstatus wordt weergegeven. Rechts op de achterklep van de Prius Plug-in Hybrid staat de PHEV-aanduiding, bij de reguliere hybride Prius staat hier simpelweg HEV, kort voor Hybrid Electric Vechicle.

Aandrijflijn Toyota Prius Hybrid

De uitgaande generatie Toyota Prius Hybrid had altijd een aandrijflijn die uit een 1,8-liter grote benzinemotor en een elektromotor bestond. De 1.8 was goed voor 98 pk en samen met de elektromotor voor een systeemvermogen van 122 pk. In de nieuwe hybride Prius ziet de boel er anders uit. De Toyota Prius Hybrid is straks net als bijvoorbeeld de Corolla te krijgen als 1.8 Hybrid en als 2.0 Hybrid. De nieuwe Toyota Prius 1.8 Hybrid heeft een systeemvermogen van 140 pk en bereikt in 9,3 tellen een snelheid van 100 km/h. Daarmee is de 'lichtste' versie al zo'n 15 procent sterker dan het uitgaande model. Die 'oude' Prius 1.8 Hybrid nam 10,8 tellen de tijd voor de 0-100-sprint.

De splinternieuwe Prius 2.0 Hybrid gaat daar nog even overheen, die levert namelijk een systeemvermogen van 193 pk en troeft de vorige Prius 1.8 Hybrid dan ook behoorlijk af. In 7,5 seconden jaagt de nieuwe Prius 2.0 Hybrid naar een snelheid van 100 km/h en dat maakt die versie na de 223 pk sterke Prius Hybrid Plug-in de snelste accelererende Prius ooit. Verbruikscijfers geeft Toyota nog niet vrij, maar het zegt wel dat nieuwe Prius Hybrid ondanks het hogere vermogen naar verwachting minstens zo zuinig is als het uitgaande model (fabrieksopgave: 4,2 l/100 km).

De Prius Hybrid die je tot de komst van de nieuwe Prius (Plug-in Hybrid) mogelijk nog in de Toyota-showrooms vindt, is in Nederland nooit met Toyota's E-Four/AWD-e geheten vierwielaandrijving beschikbaar geweest. In de Verenigde Staten en Japan kon je een dergelijke versie echter wél krijgen en ook de nieuwe Prius Hybrid is weer met het systeem beschikbaar. Verwacht echter geen heftige offroad-eigenschappen, het E-Four systeem is vooral bedoeld om op bijvoorbeeld een gladde ondergrond weg te kunnen rijden.

Zoals gezegd komt de nieuwe Toyota Prius alleen als Plug-in Hybrid naar Nederland. Zou jij een van de Hybrid-versies boven die Plug-in Hybrid verkiezen? Waarom wel of niet? Laat het ons weten in de reacties.