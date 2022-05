Toyota op koers om ook in 2022 groter dan Volkswagen te zijn

Toyota Motor Corporation ligt op koers om ook in 2022 weer meer auto's te verkopen dan de Volkswagen Group. De twee concerns zijn jaarlijks met elkaar in de strijd om zich de grootste autofabrikant ter wereld te mogen noemen. Toyota lijkt zich die titel voor het derde jaar op rij echter weer toe te kunnen gaan eigenen.

Toyota Motor Corporation, bestaande uit de merken Toyota, Lexus, Daihatsu en Hino, verkocht vorig jaar wereldwijd 10.495.549 nieuwe auto's en bedrijfswagens en wist daarmee de Volkswagen Group ruimschoots voor te blijven. Volkswagen bleef op afgerond 8.882.000 stuks steken. In 2021 mocht Toyota zich voor het tweede jaar op rij de grootste autofabrikant ter wereld noemen en het concern ligt op koers om die titel ook dit jaar op te eisen.

Toyota Motor Corporation verkocht in de eerste vier maanden van dit jaar wereldwijd namelijk 3.429.636 voertuigen. Dat zijn er weliswaar 5,8 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar, maar aanzienlijk meer dan de Volkswagen Group in de periode van januari tot en mei wist te slijten. De Volkswagen Group zag zijn verkopen in de eerste vier maanden van dit jaar namelijk met 26 procent afnemen tot 2.414.800 stuks. Daarmee ligt Toyota Motor Corporation ruim een miljoen verkochte auto's voor op de Volkswagen Group.

Van de ruim 3,4 miljoen auto's en bedrijfswagens die Toyota Motor Corporation dit jaar verkocht vonden er 2,7 miljoen buiten Japan een eigenaar. De resterende 700.000 stuks werden in thuisland Japan aan de man gebracht. Toyota en Lexus waren in de eerste vier maanden van dit jaar wereldwijd goed voor 3,12 miljoen exemplaren (-6 procent). Daihatsu heeft dit jaar al zo'n 257.500 verkoopcontracten laten ondertekenen (-5 procent). In Noord-Amerika (de Verenigde Staten, Canada in Mexico) zagen Toyota en Lexus hun verkopen in de eerste vier maanden van dit jaar met 15,1 procent afnemen tot 809.039 stuks. In Zuid-Amerika namen de verkopen van deze merken juist met 28,4 procent toe tot zo'n 139.000 auto's. In Europa noteerden de merken samen een lichte verkoopdaling van 1,2 procent om op een totaal van 364.826 verkochte auto's te eindigen. In Azië namen de verkopen tevens met 1,2 procent af, al werden hier op 38 stuks na 1 miljoen auto's verkocht. In China kregen Toyota en Lexus flinke klappen. Hier namen de verkopen in de eerste vier maanden van dit jaar met 12,3 procent af tot 555.754 stuks. In thuisland Japan gingen 480.000 auto's van Toyota en Lexus over de toonbank (-17,4 procent).

Binnen de Volkswagen Group, bestaande uit Volkswagen (en Volkswagen Bedrijfswagens), Skoda, Seat, Cupra, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche, MAN, Scania en Navistar, werden vrijwel alle merken stevig geraakt. Automerk Volkswagen sleet met 1.274.000 stuks 29 procent minder auto's dan in de eerste vier maanden van vorig jaar. Audi's verkopen namen in dezelfde periode met 23,2 procent af tot 487.000 stuks en Skoda verkocht met 239.200 exemplaren 28,4 procent minder auto's. Seat en Cupra daalden samen met 28,5 procent tot 123.600 verkochte auto's. Lamborghini en Bentley waren de enige merken die samen goed waren voor een kleine verkoopstijging (+1,4 procent, 7.900 stuks). Ook namen de verkopen van Porsche in de eerste vier maanden van dit jaar af en wel met 8,1 procent tot 92.400 stuks.