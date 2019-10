Toyota LQ in detail

Toyota zet maar liefst 3.700 voertuigen in tijdens de Olympische Spelen die volgend jaar in Tokio worden gehouden. 90 procent van die auto's zijn geëlektrificeerd. 500 daarvan hebben een brandstofcel aan boord, terwijl er 850 van een reguliere elektrische aandrijflijn zijn voorzien. Eerder al tilde Toyota de opvallende e-Palette op het podium en nu ondergaat de LQ een vergelijkbaar aandachtsmoment.

De LQ, voorheen ging de auto als Concept-i door het leven, meet 4,53 meter in de lengte, is 1,84 meter breed en 1,48 meter hoog. De vierzitter heeft een wielbasis van 2,7 meter en legt 1.680 kilo in de schaal. Dat gewicht wijst er al op dat de LQ voorzien is van een elektrische aandrijflijn, en dat blijkt ook het geval. Aan boord een niet nader gespecificeerde aandrijflijn die goed moet zijn voor een actieradius van zo'n 300 kilometer. Andere opvallende zaken: de LQ kan autonoom (niveau 4) rondrijden én is in staat zelf een parkeerplek op te sporen.

Geen futuristisch model zonder de nodige gadgets. Zodoende krijgt de LQ een head-updisplay met augmented reality-techniek. Daarmee lijkt het alsof er tot 41 meter voor de auto informatie wordt geprojecteerd. Ook interessant: de stoelen zijn voorzien van luchtzakken die lucht kunnen koelen én verwarmen. Daarnaast zijn de luchtzakken op te pompen. Als software detecteert dat de bestuurder vermoeid raakt, wordt de stoel zo ingesteld dat je meer rechtop gezet wordt. Zowel het hemeltje als de vloermatten zijn verlicht om de rijmodus van de auto, autonoom of regulier, weer te geven. Met opvallende lichttechniek is de LQ in staat te communiceren met de buitenwereld door symbolen op de weg te projecteren. De gadgetlijst wordt onder meer afgetopt met een stukje kunstmatige intelligentie, een digitale assistent die Toyota 'Yui' heeft genoemd.