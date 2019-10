Mazda belicht interieur nieuwe EV

Het merk komt in aanloop naar de onthulling met een - minimale - omschrijving van het interieur uit de nieuwe Mazda. De Japanners beloven een nieuwe weg in te slaan met het interieur. De inzittenden worden namelijk getrakteerd op een “nieuwe configuratie met het nieuwste design en technologieën”. Het nieuwe interieur moet een rustgevende werking hebben, zodat passagiers zich comfortabel kunnen vermaken. Rond de middenconsole zullen we veel 'lege ruimtes' vinden. Verder worden de interieurmaterialen op basis van milieuvriendelijkheid gekozen.

Het blijft zo natuurlijk wat vaag, helemaal gezien het feit dat Mazda niet eens een schets of foto van het interieur meestuurt. Wel zien we een korte video waarop we een deel van de gebruikte stoffen kunnen zien en waar een stukje van de middentunnel naar voren komt. Daar zien we dat de centrale knoppen voor het multimediasysteem terugkeren én treffen we een nieuw ontworpen keuzepook voor de automatische transmissie. Gelijk achter die nieuwe pook lijkt de middentunnel in een rechte lijn omhoog door te lopen in de middenconsole. Dat wordt in hoogglansmateriaal afgewerkt, wat erop kan duiden dat daar voortaan een touchscreen zit voor bijvoorbeeld de klimaatregeling.

Mazda’s eerste (in serie geproduceerde) elektrische auto beleeft zijn wereldpremière op de komende Tokyo Motor Show, die op 24 oktober van start gaat. Een dag eerder houdt Mazda zijn eigen feestje en krijgt het publiek de nieuwe auto te zien. Over die geheel elektrische auto zelf weten we ook nog niet heel veel. Eerder mochten we wel in een prototype rijden. Deze verbouwde CX-30 werd aangedreven door de e-TPV-aandrijflijn. Officiële cijfers ontbreken, maar in de wandelgangen vernamen we dat de synchroonmotor 143 pk en 265 Nm produceert. Het accupakket zou goed zijn voor 35,5 kWh. Over twee weken weten we meer!