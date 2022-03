Toyota legt werk in Russische fabriek stil

Toyota legt vrijdag de productie in zijn fabriek in het Russische Sint-Petersburg stil. Daarbij verwijst de fabrikant naar de verstoringen in de toeleveringsketen als gevolg van de oorlog in Oekraïne.

In Sint-Petersburg bouwt Toyota hoofdzakelijk de RAV4 en de Camry voor de Russische markt. De fabriek, die 2.600 werknemers telt, kan jaarlijks 100.000 auto's maken. Dat waren er vorig jaar circa 80.000. Toyota laat in een verklaring weten met grote zorgen naar de situatie in Oekraïne en de veiligheid van de mensen in het land te kijken. De productie en verkoop in de rest van Europa worden niet geraakt door de oorlog, aldus het concern.

Verder hebben Honda en Mazda nu gezegd ook te stoppen met leveringen aan de Russische markt. Steeds meer grote autofabrikanten zijn nu gestopt met verkopen in Rusland vanwege de invasie van Oekraïne, waaronder Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Volvo en Jaguar Land Rover. BMW, Volkswagen en Renault gaven eerder al aan dat de productie in zowel Europa als Rusland (in het geval van Renault) verstoord is door problemen in de toelevering.

Het Russische autobedrijf AvtoVAZ, producent van de Lada, gaat de productie tijdelijk stilleggen vanwege een tekort aan elektronische componenten. De grootste autobouwer van Rusland stopt zaterdag met de productie in de fabrieken van Togliatti en Izjevsk en dan volgende week ook weer een paar dagen. AvtoVAZ is grotendeels in handen van Renault.