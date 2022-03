Skoda schroeft productie Enyaq iV terug wegens Oekraïne

Skoda schroeft de productie van de Enyaq iV terug. Dat maakt het merk vandaag bekend. De verminderde productie is het gevolg van toeleveringsproblemen die zijn ontstaan door de oorlog in Oekraïne. In tegenstelling tot Volkswagen legt Skoda de productie vooralsnog niet helemaal stil.

De problemen in de toeleveringsketen van Volkswagen en Skoda zijn ontstaan omdat een aantal toeleveranciers in het westelijk deel van Oekraïne gevestigd is. Om die reden geeft Skoda aan dat de productie van de Enyaq iV vanaf deze week wordt teruggeschroefd. Het merk vertelt daarbij niet exact om hoeveel auto's het gaat. AutoWeek heeft aan importeur Pon gevraagd in hoeverre de verminderde productie van de Enyaq iV van invloed gaat zijn op de wachttijd van Nederlandse klanten.

De oorlog in Oekraïne komt bijzonder slecht uit voor Skoda. Rusland is namelijk de tweede markt van het merk, met een afzet van ruim 90.000 auto's in 2021. Oekraïne is voor het merk ook een stabiele markt, al is die met zo'n 6.000 auto's per jaar wel een stuk kleiner. In de Oekraïense plaats Solomonov produceert het merk de Superb, Kodiaq, Karoq en Fabia Combi voor de Oekraïense markt. Die productie ligt momenteel logischerwijs wel stil. Skoda geeft aan de medewerkers zowel in financiële en materiële zin te helpen, waarbij Oekraïense medewerkers onder meer een plek kunnen krijgen in Tsjechië om een nieuw bestaan op te bouwen.

In Rusland draaien de fabrieken van Skoda in Nizhny Novgorod en Kaluga nog wel. Het merk zegt dat de verkoopstrategieën en zakelijke activiteiten in Rusland en Oekraïne momenteel het onderwerp zijn van 'intensieve discussies'. Het merk houdt er rekening mee dat de verkoop flink gaat dalen, over het eventueel verlaten van de Russische markt doet Skoda geen uitspraak. Skoda heeft namens de Volkswagen Group de verantwoordelijkheid voor de Russische en Oekraïense markt.

De Volkswagen Group is niet de enige autofabrikant die last heeft van de oorlog. Ook Renault, het moederbedrijf van het Russische AvtoVAZ, zit in zijn maag met de assemblage van auto's in de Russische regio.