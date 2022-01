Toyota Hilux als sportieve GR Sport

Toyota's GR Sport-uitvoeringen kennen we al van de Yaris, Corolla, C-HR en zelfs van de nieuwe Land Cruiser. Vorig jaar introduceerde Toyota al GR Sport-uitvoeringen van de Hilux in Thailand en Japan. Hoewel Toyota destijds aangaf dat er over een mogelijke komst naar Nederland nog niets bekend was, lanceren de Japanners nu ook in Nederland een Hilux GR Sport.

De Hilux GR Sport is een sportief uitgedoste versie van de Hilux die alleen verkrijgbaar is in combinatie met de krachtigste dieselmotor die Toyota in de pick-up levert. Dat betekent dat de 150 pk sterke 2.4 aan de neus van de Hilux GR Sport voorbijgaat. Je wordt direct getrakteerd op de krachtigere 204 pk en 500 Nm sterke 2.8-dieselmotor. De GR Sport is vanbuiten te herkennen aan een reeks zwarte accenten. Zo heeft de Hilux in GR Sport-trim een speciale grille met dikke kunststof omlijsting. Centraal in de grille staat in koeienletters de merknaam Toyota uitgeschreven. Geen Toyota-logo in de neus dus!

Meer GR Sport-pret komt in de vorm van aangepaste behuizingen van de mistlampen, speciaal 17-inch lichtmetalen wielen waar all-terrainbanden omheen zijn gevouwen en zwarte zijspiegelkappen, dito wielkastranden en zelfs een zwarte achterklep.

Het blijft zoals gezegd niet puur bij uiterlijk vertoon. Zo heeft Toyota de ophanging aangepast, waardoor de Hilux GR Sport volgens zijn scheppers onder meer directer moet zijn dan zijn minder sportief uitgevoerde broertjes. Toyota maakt melding van nieuwe schokdempers en voorveren en zegt ook de bladveren achter te hebben herzien.

De standaarduitrusting van de Hilux GR Sport omvat onder meer met leer en suède bedekte sportstoelen met GR-logo's en rode stiksels. Achter het stuur zitten schakelflippers. De Hilux heeft verder aluminium pedalen en her en der vind je kunststof met een koolstofvezel-look. Over de gehele breedte van het interieur loopt daarbij een rode bies. Led-koplampen, Smart Entry, over twee zones gescheiden klimaatregeling, een 360-graden-camera en een JBL-audiosysteem zijn eveneens van de partij.

De Toyota Hilux GR Sport is per direct te bestellen en heeft een vanafprijs van €45.995. Let wel, dit is de vanafprijs van de grijskentekenversie.