Nieuwe Toyota Land Cruiser als GR Sport

Tijdens de introductie van de nieuwe Land Cruiser liet Toyota al de eerste platen van een GR Sport-versie van het model zien, al hield het de lippen over die uitvoering nog stijf op elkaar. De GR Sport is een bijzondere uitvoering. Sportiviteit bestaat namelijk in diverse vormen en waar Toyota de GR Sport-badge tot op heden alleen plakte op sportief uitgedoste versies van auto's als de Corolla, hangen de Japanners het label nu ook aan de nieuwe Land Cruiser. De Land Cruiser GR Sport is met feedback van Dakar-coureurs tot stand gekomen, zo meldt Toyota. Dat is natuurlijk niet zomaar. Niet alleen maakte de Land Cruiser in 1995 zijn debuut in de Dakar Rally, vanaf 2023 stuift ook de nieuwe Land Cruiser tijdens deze rally door het zand.

De Land Cruiser GR Sport heeft als enige Land Cruiser een systeem dat Toyota Electronic-Kinetic Dunamic Suspension System heeft genoemd. E-KDSS in het kort. Feitelijk heeft de Land Cruiser zowel voor als achter stabilisatorstangen waarvan de mate van flexibiliteit automatisch en elektronisch wordt geregeld. De Land Cruiser GR Sport krijgt daarnaast een adaptief onderstel en aangepaste veren met langere veerwegen. Daarnaast heeft de GR Sport-versie niet alleen achter, maar ook voor een sperdifferentieel. Ook is de GR Sport-versie enkele kilo's lichter dan de reguliere uitvoeringen, maar hoeveel meldt Toyota niet.

Toyota beperkt zich voor de GR Sport-uitvoering niet tot technische aanpassingen, ook vanbuiten onderscheidt de Land Cruiser GR Sport zich van de andere uitvoeringen. Zo heeft hij een in het zwart uitgevoerde grille, eigen voor- en achterbumpers, zwarte aankleding rond de wielkasten, speciaal 18-inch lichtmetaal, zwarte dorpels en zwarte zijspiegelkappen. Het interieur is in een combinatie van zwart en rood en helemaal in het zwart te krijgen. Net als aan de buitenkant ontbreken GR-badges ook niet in het binnenste van de Land Cruiser GR Sport.

De GR Sport-uitvoering valt in Toyota's thuisland Japan te combineren met beide motoren die het in de nieuwe Land Cruiser levert. Dat betekent dat de GR Sport niet alleen met de 309 pk en 700 Nm sterke 3.3 V6-dieselmotor met twee turbo's is te krijgen, maar ook met de 415 pk en 650 Nm krachtige 3.5 V6 benzinemotor. Een V8-optie bestaat in de nieuwe Land Cruiser niet meer. De GR Sport kost als dieselversie omgerekend €61.730 en is altijd een vijfzitter. Voor de GR Sport met benzinemotor ben je in Japan omgerekend €59.410 kwijt. Die versie is altijd een zevenzitter. De reguliere Land Cruiser heeft er een instapprijs van €39.350.

Toyota is overigens niet de enige fabrikant die van zijn robuuste offroader een sportieve versie aanbiedt. Zo heeft landgenoot Nissan onder meer een Nismo-versie van de Patrol op de menukaart staan. Naar Nederland komt de Land Cruiser GR Sport net als de reguliere nieuwe Land Cruiser-versies niet.