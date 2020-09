Prijzen vernieuwde Toyota Hilux

De herziene Toyota Hilux kreeg een andere snuit aangemeten, maar daar bleef het niet bij. De 150 pk 2.4-diesel kreeg namelijk gezelschap van een 2.8-dieselmotor van 240 pk, goed voor liefst 500 Nm koppel. Deze aan de Hilux Xtra- en Dubbele Cabine-versies voorbehouden 2.8 is nu net als net als de overige uitvoeringen van de opgefriste pick-up op de prijslijst belandt. Dat betekent dat ook bekend is wat de bij de facelift van de Hilux geïntroduceerde nieuwe Invincible-uitvoering moet kosten.

Grijs kenteken

De vanafprijs ligt op € 19.995. Let wel, dit is de netto catalogusprijs en is dus exclusief btw. Het betreft dan ook de Enkele Cabine Van, een grijs kentekenversie. Voor dat bedrag is de Hilux voorzien van de 150 pk 2.4 D-4D diesel (2WD) en is -ie uitgevoerd als Comfort. Deze Enkele Cabine Van is er met de 2.4 D-4D in het vooronder ook met vierwielaandrijving, maar is dan direct uitgevoerd als Cool Comfort. Diens vanafprijs: € 24.995. De altijd vierwielaangedreven Hilux Xtra Cabine Van is zowel met de 150 pk sterke 2.4 als met de nieuwe 204 pk 2.8 diesel te bestellen. De Xtra Cabine Van met 2.4 D-4D heeft een vanafprijs van € 26.595, de krachtigere 2.8 wisselt vanaf minimaal € 32.895 van de eigenaar. Liever de Hilux Dubbele Cabine Van? Reken voor deze grijs kentekenversie met 2.4 D-4D en met 2.8 D-4D op prijzen van respectievelijk € 29.895 en € 37.745. De ruig aangeklede Invincible is alleen te krijgen in combinatie met de 2.8 D-4D. Bij de Xtra Cabine Van en Dubbele Cabine Van kost de Invincible respectievelijk € 35.395 en € 41.495. Alle genoemde prijzen hebben betrekking op de handgeschakelde versies. Zowel de 2.4 als de 2.8 is - met uitzondering van de Enkele Cabine Van - ook met een automaat leverbaar.

Geel kenteken

Liever een Hilux op geel kenteken? Dan ben je aangewezen op de Hilux Dubbele Cabine. Deze versie met plek voor vijf inzittenden heeft als 2-4D met handbak een vanafprijs van € 90.380. De 2.8 D-4D wisselt dankzij een fors lagere CO2-uitstoot voor minder van eigenaar: € 82.380. De Invincible-variant heeft een basisprijs van € 94.880.

Hier lees je alles over de gefacelifte Toyota Hilux.