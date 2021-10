Toyota Hilux in GR Sport-kostuum

Ford hijst de Ranger al jaren in het sportieve en potente Raptor-kostuum, dus waarom zou Toyota de Hilux niet lekker dik aankleden? Dat doet het merk nu dus ook. Eerder dit jaar lanceerde Toyota op de Thaise markt een GR Sport-versie van de Hilux, maar die dik aangeklede variant is nu ook in thuisland Japan gearriveerd. In tegenstelling tot de Raptor-versie van de Ford Ranger wordt de nieuwe Toyota Hilux GR Sport niet geïnjecteerd met extra spierkracht.

We kennen Toyota's GR-aanduiding vooral van écht sportieve modellen als de GR Yaris en GT86-opvolger GR86, maar Toyota voert ook een vooral uit uiterlijk vertoon bestaande GR Sport-label. De Hilux GR Sport die Toyota in Japan presenteert, krijgt opzetstukken op de wielkasten die de auto iets breder maken. De wielkasten zelf worden gevuld door 18-inch grote zwarte lichtmetalen wielen. Daarnaast geeft Toyota de Hilux GR Sport speciale bumpers én een volledig eigen en ook in het zwart uitgevoerde grille.

Ook in het interieur komt het GR Sport-label tot uiting. Zo heeft de Hilux GR Sport een met leer bekleed stuurwiel met middenmarkering, speciale GR Sport-stoelen met rode afwerking, aluminium sportpedalen en een GR Sport-startknop. Ook op technisch vlak wordt de Hilux aangepast, zij het summier. Toyota zegt de ophanging van de Hilux GR Sport te hebben aangepast en ook moet de gasrespons een tandje directer zijn.

We zijn in afwachting van een reactie van de importeur of een linksgestuurde Hilux GR Sport op termijn ook in Nederland op de markt komt. Het GR Sport-label kennen we in Nederland in ieder geval al van de Corolla Hatchback, Corolla Touring Sports en Corolla Sedan.