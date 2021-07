Toyota GR Parts Concept is extreem uithangbord

Als de game 'Need for Speed' in het echt bestond, dan had de GR Parts Concept er zo in rond kunnen rijden. De sportafdeling van Toyota, TRD, pakt de GR86 behoorlijk aan en verbreedt de sportcoupé met in totaal 8,6 centimeter dankzij de uitgeklopte spatborden voor en achter. Achter en bovenop het voorspatbord zitten grote luchtgeleiders die volgens Toyota niet alleen bijdragen aan de vorm, maar ook daadwerkelijk een aerodynamische functie hebben. De voorbumper van de GR Parts Concept kenmerkt zich door een geprononceerde voorspoiler en vleugeltjes aan weerszijden. Aan de achterkant is de grote koolstofvezel spoiler met name bepalend voor het aangezicht. De diffuser is eveneens van koolstofvezel en heeft vier vinnen die naar achteren uitsteken.

Om het af te maken rolt de GR Parts Concept op 19-inch wielen van gesmeed aluminium. Naast de uiterlijke aanpassingen monteert TRD een sportuitlaat met vier eindpijpen en is ook de inlaat aangepast. Het vermogen van de GR Parts Concept blijft onvermeld. Ook lijkt het er niet op dat de auto te koop is, omdat TRD zegt dat het de auto gebruikt voor de ontwikkeling van onderdelen. Die 'GR Parts' (foto 11 t/m 17) zijn wel verkrijgbaar voor de GR86. De getoonde auto heeft onder meer een gewijzigde voor- en achterbumper, andere zijskirts en staat op 19-inch wielen die net als bij de concept van gesmeed aluminium zijn. Ook past TRD de ophanging en remmen aan en is de sportuitlaat met vier einddempers aanwezig.

TRD levert de aangepaste onderdelen overigens alleen op de Japanse markt. De Toyota GR86 zelf komt wél naar Nederland.